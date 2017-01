Adversar facil pentru Halep în primul tur la Bucureşti

După ce a ajuns până în sferturi la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, tenismena constănţeană va schimba iarba cu zgura, urmând să participe la BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari şi programat în perioada 11-17 iulie. Câştigătoare în urmă cu doi ani, ocupanta locului 5 WTA este principala favorită în această ediţie şi o va întâlni în primul tur pe cehoaica Barbora Krejcikova, locul 188 WTA. “Sunt bucuroasă că joc la acest turneu, am amintiri frumoase din 2014. Sper să repet acelaşi rezultat. Nu o să fie uşor şi nu ştiu ce va fi, dar eu voi da totul ca să câştig. Eu mă simt bine, sunt sănătoasă. Faţă de 2014 am un pic mai multă experienţă, jocul meu nu ştiu dacă s-a schimbat foarte mult, dar încerc să progresez cât mai mult. Sunt destul de agresivă acum, am jucat un tenis destul de bun la Wimbledon, iar mental sunt bine. Iau fiecare meci în serios şi sunt sigură că va fi dificil. O să fie greu primul tur aici, sunt emoţii, dar mă bucur că sunt înapoi la acest turneu şi că sunt aptă să joc. Sper să câştig. Îmi face plăcere că sunt acasă şi că pot să joc în faţa românilor. Nu contează unde, important e să joci şi să faci tot posibilul să câştigi, mai ales când eşti acasă”, a sportiva în vârstă de 24 de ani.

Cel mai interesant duel din runda inaugurală le va aduce în faţă în faţă pe două dintre componentele echipei României de FED Cup, Monica Niculescu, locul 47 WTA şi cap de serie nr. 5, şi Andreea Mitu, locul 159 WTA. „Îmi pare rău că joacă două românce în primul tur, dar aşa e tragerea la sorţi a tabloului. Şi eu am picat de multe ori mai puţin bine, dar cea mai bună să câştige şi să facă un meci frumos”, a spus Halep. Tot în primul tur va mai avea loc o întâlnire între două românce, Patricia Maria Ţig, locul 100 WTA, şi junioara Ioana Mincă, în vârstă de 18 ani, intrată pe tabloul principal graţie unui wild-card oferit de organizatori. Gabriela Ruse (318 WTA), tânăra de 18 ani înfruntând-o pe Anastasija Sevastova (Letonia, 66 WTA). O altă junioară de 18 ani, Gabriela-Elena Ruse, locul 318 WTA, şi ea beneficiara unui wild-card, va avea o misiune extrem de dificilă în runda inaugurală, în faţa favoritei nr. 7, letona Anastasija Sevastova, locul 66 WTA.

NU S-A HOTĂRÂT ÎN PRIVINŢA JO 2016

Chiar dacă până la startul Jocurilor Olimpice de la Rio a rămas mai puţin de o lună, Halep tot nu s-a decis dacă va merge în Brazilia, din cauza virusului Zika. “Decizia mea privind participarea la Jocurile Olimpice nu este încă luată. Nu sunt sigură că voi merge la Rio din cauza virusului Zika. Nu vreau să comentez mai mult pentru că nu sunt sigură ce voi face. Atunci când voi şti sută la sută voi anunţa. Nu pot să dau o dată anume când voi anunţa. Încă mă interesez, încă vorbesc cu doctorii. Fiecare sportiv are gândurile lui şi trăieşte în pielea lui. Eu îmi doresc familie, îmi doresc să am copii sănătoşi şi de aceea mă gândesc foarte serios la aceste lucruri”, a explicat constănţeanca.

