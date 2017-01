Al 11-lea succes consecutiv pentru SSC Farul

Sâmbătă, pe terenul ITC din Complexul „Badea Cîrțan“, echipa constănțeană Suporter Spirit Club Farul a înregistrat a 11-a victorie consecutivă în această ediție din Liga a IV-a la fotbal. Pe un gazon serios afectat de ploaia căzută vineri noapte, gazdele au ratat cât pentru cinci partide, astfel că rezultatul final al partidei cu Unirea Topraisar a fost „doar” 3-0... Au marcat I. Florea (minutul 28), Bumbac (30) și Al. Grigoraș (45+1). Să mai remarcăm faptul că lovitura de start a meciului de sâmbătă a fost dată de o fostă glorie a Farului, Mihai Turcu, fostul fundaș stânga al echipei constănțene din anii '70 - '80.

„A fost un meci greu, disputat pe un teren destul de greu. Pe un astfel de teren și valorile se cam echilibrează, pentru că nici jocul nostru nu poate să mai iasă atât de bine. E normal să mai avem și noi fluctuații de formă. Cel mai important însă este că am obținut victoria, iar scorul este cam mic față de diferența de valoare din teren”, a declarat atacantul farist Alexandru Grigoraș. „Este o victorie normală pentru nivelul nostru. Valoarea își spune cuvântul și nu trebuie să ne facem probleme pentru promovare, cred că vom câștiga toate meciurile din acest campionat. Este un an pasager pentru noi și sperăm ca în acest sezon să progresăm din toate punctele de vedere: cu terenul, cu sigla, cu oamenii care să vină cât mai aproape de echipă”, a afirmat Florin Pătrașcu, căpitanul echipei SSC Farul.

Au evoluat formațiile: SSC Farul (antrenori Ion Barbu și Gheorghe Mina): Răsmeriță - Meleandră (54 Răvoiu), Bumbac, Fl. Pătrașcu, C. Ciobanu - Beșleagă, I. Florea (65 Mîndră), Ochia (60 Măgureanu), Șicu - Al. Grigoraș, C. Mazilu (51 D. Popa); Unirea Topraisar (antrenor Serhan Sachir): Cotună - E. Barbu (68 Spătaru), Iridon, Tutunea, Burlacu - Salivastru, Caragicu - M. Oprea, Minoiu, D. Nedelea (83 C. Senin) - S. Zgubea.

Iată rezultatele complete înregistrate în etapa a 11-a din Liga a IV-a: CS Eforie - Voința Valu lui Traian 2-1 (la juniori: 0-0); CS Năvodari - Gloria Albești 3-2 (la juniori: 9-3); CS Agigea - CS Mihail Kogălniceanu 2-0 (la juniori: 2-2); SSC Farul Constanța - Unirea Topraisar 3-0 (la juniori: 1-1); CSO Ovidiu - Știința Poarta Albă 4-0 (la juniori: 5-2); Avântul Comana - Farul Tuzla 3-0 (la juniori: 5-0); CFR Constanța - Portul Constanța 1-2 (la juniori: 1-6); Sparta Techirghiol - Gloria Băneasa 3-1 (la juniori: 6-1). Meciurile Viitorul Fântânele - Victoria Mihai Viteazu au fost amânate.

Clasament seniori: 1. SSC Farul 33p (golaveraj 54-6); 2. CS Agigea 31p (44-13); 3. CS Năvodari 30p (43-14).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 28p (golaveraj 104-14); 2. Portul Constanța 28p (60-13); 3. CS Mihail Kogălniceanu 26p (51-18).

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri organizează cursuri pentru arbitri de fotbal, care se desfășoară în fiecare joi, cu începere de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se mai pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2, sau joia chiar la Casa de Cultură. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Cursurile sunt gratuite.

