„Am crescut într-o familie de muzicieni“ (II)

De formaţie psiholog, Ioana German nu are cum să uite că în sânge îi curge... muzica, moştenire de la străbunicul său, compozitorul Iacob Mureşianu Jr. De aceea, descendenta Mureşenilor, care au dat culturii române nume mari, a înfiinţat, la Montreal, în Canada, Asociaţia „La Muse - Heritage Musical”, care promovează în ţara sa adoptivă muzica românească. Totodată, ea face parte şi din corul condus de dirijorul Michel Brousseau, „Nouveau Monde” din Montreal, dar şi din corul International, cu care se află în turneu, în România.

Turneul româno-canadian a fost deschis pe 30 iunie, la Constanţa, a continuat vineri şi ieri, la Braşov, la Biserica Neagră, respectiv Biserica „Sfântul Bartolomeu”, şi se va încheia miercuri, cu un spectacol programat de la ora 19.30, la Catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti. Cu prilejul concertului de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, sub bagheta maestrului Michel Brousseau, Ioana German a acordat un amplu interviu cotidianului „Telegraf”, din care publicăm, astăzi, ultima parte.

Reporter (R.): Care a fost motivul pentru care aţi decis să părăsiţi România?

Ioana German (I. G.): Din România am plecat din motive personale, dar cel mai mult a cântărit... dezamăgirea. A mai fost ceva esenţial: moartea tatălui meu, în anul 1991. Am avut o legătură foarte bună, mergeam peste tot împreună, la manifestări ştiinţifice. El era director la Muzeul „Casa Mureşenilor”, iar eu eram arhivar.

R.: Mai persistă această stare de dezamăgire, după atâţia ani?

I. G.: Nu neapărat, deoarece am regăsit ceea ce şi tatăl meu şi mama mea mi-au dăruit şi, la rândul meu, pot să construiesc şi eu ceva, în felul meu, de această dată.

R.: De aceea aţi înfiinţat Fundaţia „La Muse - Heritage Musical”?

I. G.: Da. În 2007, am lansat primul meu volum de poezii, „Ospeţe existenţiale” (n. r. al doilea, „Angoase existenţiale”, a fost lansat în 2009). Atunci am întâlnit pe cineva care mi-a propus să organizez mai multe lansări de carte şi astfel am fost motivată să fac evenimente culturale. În 2008, am organizat primul recital, la care a participat şi mama mea, ca pianist, iar în mai 2009, am început să formez corul care se numeşte „La Muse”. Fundaţia a fost înfiinţată în 2010.

R.: Care a fost... muza dvs. atunci când aţi denumit corul şi fundaţia cu acelaşi nume?

I. G.: Preiau numele unui reviste muzicale înfiinţată de străbunicul meu, Iacob Mureşianu Jr., „Muza română”, prima publicaţie de acest gen din Transilvania, în care apăreau articole despre muzică, despre compozitori. Prin această revistă, el a făcut un fel de educaţie muzicală. El culegea folclor, apoi făcea compoziţiile pentru pian, le imprima pe această revistă şi apoi le populariza. Publicaţia a apărut aproximativ 20 de ani. Apărea la tipografia familiei, deoarece tatăl străbunicului meu, jurnalistul şi academicianul Iacob Mureşianu, alături de George Bariţiu, a pus bazele „Gazetei Transilvania”. Nu era simplu.