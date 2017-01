Amalia Cernat, nominalizată la premiul New Voices al PEN International

Poeme scrise de românca Amalia Cernat au fost selectate pe lista scurtă a operelor nominalizate la premiul New Voices al organizaţiei PEN International, marele câştigător urmând să fie anunţat pe 1 octombrie, în timpul congresului care va avea loc în Bişkek, Kârgâzstan. Pe lista scurtă pentru premiul New Voices au fost selectaţi autorii Kasim Bazil, cu „The Fabulous Five" (clubul PEN din Asia Centrală), Marina Babanskaya, cu „The Frogs' Chorus" (clubul PEN din Sankt Petersburg) şi Amalia Cernat, cu „Vankila and other poems" (clubul PEN din România).

Premiul New Voices este construit pe ideea de reconectare cu trecutul şi păşire spre viitor şi se adresează tinerilor scriitori cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani. Aceştia trebuie să fie nominalizaţi de cluburile PEN locale, întrucât PEN International nu poate accepta cereri direct de la candidaţi.

Din juriu fac parte: poetul chinez Xi Chuan, autoarea indiană Kiran Desai, scriitorul canadian Alberto Manguel, francezul Alexandre Postel şi romanciera pakistaneză Kamila Shamsie.

PEN International este cea mai veche şi mai mare organizaţie mondială a scriitorilor, creată în 1921, după Primul Război Mondial, cu scopul de a întări comunicarea în vederea păcii dintre scriitori din toate ţările. PEN Club România este o asociaţie de scriitori creată, în 1990, în jurul ideilor nobile şi umaniste promovate de organizaţia mondială PEN International. Creat de poeta Ana Blandiana în 1990, PEN Club România reuneşte în jur de o sută de scriitori români cunoscuţi, între care figurează nume importante ale culturii româneşti actuale, precum Andrei Pleşu, Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela Adameşteanu, Nicolae Manolescu, Mircea Dinescu, Stelian Tănase.