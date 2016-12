”Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri”, debut pe primul loc în box office

Filmul ”Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri / The Hobbit: The Battle of the Five Armies”, al treilea şi ultimul din seria ”Hobbitul / The Hobbit”, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 56,22 milioane de dolari. Filmul, regizat de Peter Jackson, cu Martin Freeman, Ian McKellen şi Benedict Cumberbatch, încheie povestea lui Bilbo, Thorin şi a gnomilor. Filmele din trilogia ”Hobbitul” spun o poveste care se petrece în Pământul de Mijloc, cu 60 de ani înainte de acţiunea din ”Stăpânul Inelelor”.

Comedia de familie ”O noapte la muzeu: Secretul faraonului / Night at the Museum: Secret of the Tomb”, regizată de Shawn Levy, a debutat pe locul al doilea în topul încasărilor de peste weekend din cinematografele nord-americane, cu 17,3 milioane de dolari. Pelicula îl are în rolul principal pe Ben Stiller, fiind și ultimul film în care apare regretatul Robin Williams, decedat în august. Comedia muzicală ”Annie”, regizată de Will Gluck, a debutat pe locul al treilea în box office, cu încasări de 16,3 milioane de dolari, de vineri până duminică. Cu Quvenzhané Wallis, Rose Byrne, Cameron Diaz şi Jamie Foxx în distribuţie, Annie, personaj legendar, aflat în căutarea familiei sale, care a inspirat generaţii întregi, revine pe marele ecran într-o viziune contemporană. Pe locul 4, cu încasări de 8,06 milioane de dolari, s-a clasat filmul ”Exodus: Zei şi regi / Exodus: Gods and Kings”, aflat în al doilea weekend de difuzare. Regizat de Ridley Scott, cu Christian Bale, Sigourney Weaver, Joel Edgerton şi Aaron Paul în distribuţie, filmul este o ecranizare a poveştii biblice a fugii evreilor din Egipt, sub conducerea lui Moise, în căutarea Pământului Făgăduinţei. Pe locul 5 s-a clasat filmul ”Jocurile foamei: Revolta - Partea I”, al treilea din franciza de succes ”Hunger Games”, cu încasări de 7,75 milioane de dolari de vineri până duminică, în al cincilea weekend de difuzare. Filmul ”Wild”, regizat de Jean-Marc Vallée, cu Reese Witherspoon şi Laura Dern, s-a clasat pe poziţia a şasea, cu încasări de 4,15 milioane de dolari, în al treilea weekend de difuzare. Comedia ”Top Five”, regizată de Chris Rock, în care acesta joacă alături de Rosario Dawson şi Kevin Hart, s-a clasat pe poziţia a şaptea în box office-ul nord-american, obţinând încasări de 3,57 milioane de dolari, în al doilea weekend de difuzare.

Filmul de desene animate ”Cei 6 super eroi / Big Hero 6”, produs de Marvel Studios şi Walt Disney şi regizat de Don Hall şi Chris Williams, a ocupat locul 8, cu încasări de 3,56 milioane de dolari în al şaptelea weekend de difuzare. Animaţia ”Pinguinii din Madagascar / The Penguins of Madagascar”, regizată de Simon J. Smith şi Eric Darnell, s-a clasat pe locul 9, cu încasări de 3,52 milioane de dolari, în al patrulea weekend de difuzare. Filmul indian ”P.K.”, regizat de Rajkumar Hirani, a debutat pe locul 10 în box office-ul nord american, cu încasări de 3,46 milioane de dolari. Comedia are ca protagonist un străin într-o metropolă, care pune toate întrebările pe care nimeni altcineva nu le-a mai pus înainte. Cunoscut doar după iniţialele numelui său, P.K. este eroul care face o călătorie de descoperire a iubirii, a râsului şi a renunţării, cu ajutorul întrebărilor sale inocente şi a curiozităţii de copil.