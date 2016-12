Angajator prins cu 20 de muncitori la negru!

11:03:15 / 09 Aprilie 2015

Angajati la negru

M-am confruntat cu firma in cauza-SC Izoterm Construct prest SRL- filiala Constanta si m-am fript.Mai concret,acum catva ani,i-am contactat telefonic sa-mi repare acoperisul.Firma obisnuieste sa-si lase periodic,fluturasi in cutiile postale de la blocuri,case etc.I-am intrebat pe doi tineri, daca sunt angajati cu carte de munca.Mi-au raspuns ca nu.Ei (ca si altii) sunt chemati telefonic de patron,numai in momentul executarii unei lucrari.ATENTIE ITM Constanta! puneti la dispozitia cetatenilor un telverde la care sa fiti informati in timp util.Succes in continuare.Urmariti firma in cauza si nu o sa regretati.