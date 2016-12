Cancelarul german Angela Merkel a fost proclamată Personalitatea anului 2014 de către publicația britanică Times pentru "menținerea stabilității în Europa". "Angela Merkel a acționat cu un om politic excepțional într-un moment în care relațiile între Est și Vest se aflau în pragul celei mai grave crize geopolitice de la încheierea războiului rece", scria în ediția sa de vineri ziarul menționat. Times evocă în special contribuția cancelarului german la "negocierile tensionate între Occident și președintele rus Vladimir Putin", după alipirea peninsulei Crimeea la Federația Rusă, denunțată drept o anexare de către autoritățile de la Kiev și țările occidentale. Merkel—"Doamna necesară" — cel mai proeminent politician european—este și cea mai puternică femeie din lume și "personalitatea anului 2014", concluzionează The Times. La începutul crizei ucrainene, Merkel nu numai că a condamnat anexarea Crimeii, dar a și încercat să convingă într-un mod rezonabil Kremlinul să revină în cadrul sistemului juridic internațional. Nu a trântit ușa negocierilor. Dar când separatiștii înarmați și instruiți de Rusia au doborât în iulie avionul de linie malaezian, aceasta a convins-o că Putin—așa cum a spus ea singură — "trăiește într-o altă lume". De atunci, dna Merkel pledează pentru sancțiuni împotriva Rusiei și asistență internațională în favoarea Ucrainei. Referitor la obiectivele care îi stau în față dnei Merkel, The Times menționează trei: în primul rând, "să asigure ca în martie 2015, sancțiunile UE să fie prelungite", în pofida obiecțiilor unor țări membre UE, în al doilea rând, "să sincronizeze atitudinea UE față de Putin cu cea a SUA, care pledează pentru 'strângerea lațului' în jurul președintelui rus și al anturajului său" și, în al treilea rând, "să-l descurajeze pe Putin de la noi pași și mai nesăbuiți privind o eventuală implicare în Republica Moldova sau Țările baltice". Cu toate acestea, ziarul își exprimă temerea că Germania nu va mai juca un rol central în gestionarea UE. "Dacă Merkel, focalizându-și atenția pe vindecarea relațiilor dintre Est și Occident, va înceta să acorde atenție cangrenării relațiilor între Nord și Sud în zona euro, aceasta ar fi o ironie teribilă", consideră jurnaliștii britanici. Dacă Angela Merkel a lăsat să se înțeleagă că zece ani la putere sunt suficienți, The Times consideră că ea este "femeia de care ar fi nevoie într-o lume plină de bărbați periculoși".