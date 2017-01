Arafat cere completarea raportului Guvernului, în cazul „Colectiv“!

Raed Arafat vine cu propria versiune față de acțiunea de salvare din timpul incendiului de la "Colectiv", după ce raportul Corpului de Control al premierului a prezentat mai multe critici față de modul în care a acționat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). În documentul respectiv se arată că intervenția pentru salvarea victimelor incendiului a fost în parte necoordonată și că autoritățile au improvizat la fața locului. Șeful DSU s-a aflat marți la Palatul Victoria, pentru a-i confrunta pe membrii Corpului de Control. La ieșire nu a făcut declarații, însă Arafat a ținut să aducă unele clarificări față de concluziile raportului, în emisiunea "Sinteza Zilei" de la Antena 3. „Improvizaţia este, de fapt, o adaptare care salvează vieţi. Dacă acolo nu se modifica procedura, am fi avut în prima noapte cel puțin câteva zeci de persoane decedate. Se încearcă erodarea încrederii populației în sectorul de urgențe. Mi-e teamă de o intervenție gen cutremur, unde va fi un dezastru real”, a spus Raed Arafat. Secretarul de stat în ministerul Sănătății a mai afirmat că la locul tragediei au fost mobilizate 61 de ambulanțe. Șeful DSU spune că raportul Corpului de Control va fi completat. „În mod normal, după finalizarea unui raport, se discută. Faza asta nu s-a făcut. Am avut la Guvern o discuție pozitivă și am dezbătut mai multe aspecte. La acest raport se vor adăuga anumite aspecte. Raportul a ieșit fără punctul nostru de vedere. Era normal să existe o discuție și să fie dat publicității raportul final", a adăugat Arafat.