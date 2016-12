Bancherii amenință cu dobânzi mai mari

Legea privind darea în plată va crește comisioanele și dobânzile în sistemul bancar, după ce instituțiile de credit vor absorbi impactul, a declarat joi directorul executiv al Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR), Oana Petrescu - „Nu ar fi nicio problemă dacă nu ar crește TOATE costurile sectorului bancar. Faptul că tu ai avantajul acesta costă pe altcineva. Băncile vor absorbi în primul an impactul, dar, începând cu al doilea sau al treilea an, ele vor deveni intermediari și vor include în prețul tuturor celorlalte servicii costul acestui produs în pierdere. Vor crește inevitabil comisioanele bancare și dobânzile în întregul sistem bancar, pentru că vom avea un produs subvenționat (și nu de stat, așa cum ar fi în regulă, ci de bănci)“. Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu 233 de voturi „pentru“, un vot „împotrivă“ și o abținere, proiectul de lege privind darea în plată, care prevede că debitorul are dreptul să stingă creditul imobiliar prin cedarea locuinței ipotecate.