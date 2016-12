Beyoncé și Jay Z, dragoste și muzică pe Tidal

Cântăreața americană Beyoncé își cântă dragostea într-o piesă dedicată soțului ei, rapperul Jay Z, difuzată exclusiv pe Tidal, platforma online de muzică achiziționată de el, săptămâna trecută. ”Nu am motiv să exist dacă nu sunt lângă tine”, cântă Beyoncé acompaniindu-se la pian. ”Mă trezesc pentru a adormi lângă de tine și trăiesc pentru a muri lângă de tine”, continuă ea în clipul ”Die with You”, înregistrat sub formă de videoclip de amator. Camera se învârte ușor în jurul artistei, iar la final apare autorul acestor imagini, însuși Jay Z!

Beyoncé a publicat, sâmbătă, un extras de 15 secunde pe pagina sa de Facebook, cu ocazia sărbătoririi a șapte ani de căsătorie cu Jay Z.