Câinele blondei din ”Baywatch” s-ar fi sinucis pentru că nu îl plăcea pe fostul ei soţ

Pamela Anderson a declarat într-un interviu că Jo-Jo, câinele ei de companie preferat, s-a sinucis pentru că nu îl plăcea pe fostul ei soţ Rick Solomon, de care starleta canadiană a divorţat în aprilie. Vedeta în vârstă de 47 de ani spune că s-a simţit devastată când a murit Jo-Jo, în urmă cu câteva luni, şi crede că Rick Solomon este vinovat de moartea prietenului ei patruped. Fosta vedetă a serialului ”Baywatch” s-a măritat cu Rick Solomon în 2007, însă căsătoria lor a fost anulată după doar două luni. Cei doi s-au căsătorit din nou în 2014, însă s-au despărţit pentru a doua oară, la începutul acestui an, din cauza... filosofiilor diferite şi a stilurilor de viaţă incompatibile.

Pamela Anderson, care are doi fii, Brandon, în vârstă de 19 ani, şi Dylan, de 17 ani, cu primul ei soţ, rockerul Tommy Lee, spune că nu se simte pregătită pentru o nouă relaţie, dar nu a exclus posibilitatea de a se îndrăgosti din nou. Vedeta este, de foarte mult timp, o susţinătoare a mai multor organizaţii caritabile, a unor fundaţii ecologiste şi a unor asociaţii de protejare a animalelor sălbatice, precum People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).