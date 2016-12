Caitlyn Jenner vrea să devină femeie din punct de vedere legal

Caitlyn Jenner, în vârstă de 65 de ani, vedetă de reality-show, care se numea Bruce Jenner înainte de a suporta o operaţie de schimbare de sex, în luna mai, a depus documente oficiale la Tribunalul Superior din Los Angeles, marţi, cerând instanţei americane să o declare femeie şi din punct de vedere legal. Însă presa americană afirmă că Jenner, fost campion olimpic la decatlon, s-a temut să furnizeze instanţei toate informaţiile necesare, precum dosarul său medical complet, din cauza ameninţărilor de ordin fizic pe care le-a primit în ultima perioadă. Pe lângă cererea prin care a solicitat recunoaşterea oficială a schimbării de gen, Caitlyn Jenner a cerut instanţei să îi recunoască şi schimbarea oficială a numelui său.

Potrivit unei surse din anturajul vedetei americane, Caitlyn Jenner a cerut judecătorului să sigileze informaţiile private din dosarul său, pentru că, deşi a primit un sprijin substanţial din partea opiniei publice americane, a fost totuşi şi ţinta unor ameninţări de ordin fizic şi se teme ca aceste ameninţări să nu fie puse în practică, dacă informaţiile private din dosarul său vor fi făcute publice. Caitlyn Jenner a sărbătorit noua sa identitate, recent, printr-o ceremonie de schimbare a numelui, prezentată în episodul final din reality-show-ul ei, produs şi difuzat de televiziunea E!. Cu acea ocazie, Caitlyn Jenner a spus: ”A fost o călătorie extraordinară şi am ajuns să trăiesc momentul în care totul a devenit adevărat. Mă aflu într-o perioadă minunată din viaţa mea şi, pentru prima dată, simt că mi-am găsit locul. Mi-am găsit sinele autentic, sunt cu adevărat eu însămi. Vă mulţumesc”.

Bruce Jenner, fost campion olimpic la decatlon, vedetă TV şi tatăl vitreg al lui Kim Kardashian, care a dezvăluit în aprilie că se consideră femeie, a pozat în noua sa ipostază pentru coperta revistei ”Vanity Fair”, în iunie, şi şi-a dezvăluit, cu această ocazie, noua identitate, Caitlyn Jenner. Bruce Jenner, tatăl vitreg al surorilor Kardashian, a devenit, în aprilie, cel mai cunoscut american ce a anunţat public că este o persoană transgender. Jenner, în vârstă de 65 de ani, a dezvăluit că se simte femeie într-un interviu acordat celebrei realizatoare de televiziune Diane Sawyer, într-o emisiune produsă de televiziunea ABC, la aproape 40 de ani după ce a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal, în proba de decatlon, una dintre cele mai solicitante din concursul de atletism. În urma acelei victorii, Bruce Jenner a primit titlul neoficial de cel mai bun atlet din lume.

De trei ori căsătorit şi divorţat tot de atâtea ori, Bruce Jenner este tatăl biologic pentru şase copii şi tatăl adoptiv pentru alţi patru. El a spus că nu este gay şi că nu a întreţinut niciodată raporturi sexuale cu un bărbat. Primele două soţii ale sale, Chrystie Crownover şi Linda Thompson, i-au transmis lui Bruce Jenner mesaje de sprijin, prin intermediul prezentatoarei Diane Sawyer. Cea de-a treia soţie a fostului campion olimpic, Kris Jenner, managerul şi mama vedetelor din reality-show-ul „Keeping Up with the Kardashians“, difuzat de televiziunea E!, nu a dorit să participe la această emisiune.