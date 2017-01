Călătoriile în timp sunt posibile și la Constanța!

În fața unui monitor și lecțiile de istorie au o... savoare specială. Mai ales că poți să înveți, să te joci și să călătorești în timp. Pot experimenta această senzație a întoarcerii în urmă cu 2.000 de ani toți cei interesați: de la copii până la bunici. Cu o singură condiție: să vină cu toții până la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC). Numai aici pot descoperi Edificiul Roman cu Mozaic în toată splendoarea sa de altădată. Totul este posibil cu ajutorul tehnologiei 3D. Cu un simplu joystick, vizitatorul va experimenta senzația unui joc pe calculator, descoperind Edificiul Roman cu Mozaic, situat la câțiva metri distanță de sediul MINAC. Va putea observa detalii, va putea zăbovi fie pe terasele lungi, cu deschidere spre mare, de unde poate admira corăbiile încărcate legănându-se pe apele Pontului Euxin, fie pe la tarabe cu produse de vânzare celebre în epocă: pește sau ulei de măsline. Printr-un simplu click, călătorul se poate întoarce în secolul XXI, pentru a face o comparație între edificiul de acum și cel reconstituit tridimensional.

Acest periplu printre veacuri este posibil datorită proiectului „TomisReborn - Muzeu Arheologic Virtual”, implementat de Asociația „Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru viitor”, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) și cu susținerea Consiliului Județean Constanța (CJC). Proiectul, o premieră pentru Constanța, a fost realizat într-un timp-record, o lună, lucrându-se mult la detalii. Reconstituirea elementelor arhitecturale ale edificiului a fost realizată de către specialiștii MINAC.

EFECTE SPECIALE „Te poți plimba cât vrei tu prin Edificiul Roman cu Mozaic. Fiecare poate sta cât vrea, se poate reîntoarce, poate să-și pună întrebări. Coordonata principală este cea muzeistică și nu cea arheologică. E clar că totul are la bază cercetarea arheologică, dar am eliminat acele discuții pe care le au specialiștii și care nu se vor termina vreodată. De exemplu, cea mai importantă discuție este dacă acest edificiu avea acoperiș sau nu. Am eliminat această problemă, pentru ca turistul, vizitatorul să înțeleagă, în general, ce se întâmpla acolo. Am reconstruit pavajul mozaical, dar nu pavajul este piesa centrală, ci întreg edificiul. Am introdus elemente de efect: aburi care ies din mare, lumină naturală”, a spus arheologul MINAC, Laurențiu Cliante.

„UN PAS MIC, DAR IMPORTANT ȘI SIGUR” „Este un proiect ambițios, la care am muncit foarte mult. Tehnologia a avansat foarte mult, tot ce înseamnă muzeografie este puțin învechit în România și acesta este un pas mic, dar important și sigur înainte spre retehnologizarea și reinventarea muzeografiei. Constănțenii care vin la muzeu se pot „plimba” virtual prin Edificiul Roman cu Mozaic, pentru a-l regăsi în splendoarea lui de altădată. Proiectul are un impact deosebit și asupra dezvoltării turismului în Constanța. Ne-am dorit să scoatem în evidență valorile acestui oraș. Ne-am propus să atragem copiii, studenții, adulții să iasă din case și să vină la muzeu, să-l viziteze. Totul seamănă cu un joc deoarece am vrut ca vizitatorul să se poată plimba, să vadă detaliile. Inițial am vrut să folosim tehnologia 3D, dar ne-am gândit și la persoanele de alte vârste care nu pot suporta atât de bine acești ochelari”, a spus managerul de proiect, Andrei Talpeș.

Planurile celor de la Asociația „Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru viitor” sunt ambițioase, iar proiectul nu se va opri aici. „Ne dorim să modelăm 3D toată cetatea Tomis. În viitor vrem să facem acest lucru, să se poată intra în bazilici, în case. Dorim să creăm și personaje. Vrem să modelăm și cetatea Tropaeum Traiani”, a mai spus Talpeș.

Proiectul „TomisReborn - Muzeu Arheologic Virtual” are o valoare de 170.000 lei, din care 90% provine de la Consiliul Județean Constanța, iar restul - de la Asociația „Terra Semper Fidelis”.

