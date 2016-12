Ulpia Traiana Sermizegetusa va fi reconstituită 3D

O echipă de specialişti români şi italieni de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj şi Centrul Naţional de Cercetare din Roma derulează, în premieră naţională, un proiect de reconstituire 3D a oraşului Ulpia Traiana Sarmizegetusa, cu ajutorul unor aparate moderne, inclusiv o dronă. Directorul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca, Carmen Ciongradi, a declarat, sâmbătă, că proiectul se va finaliza în circa doi ani, iar ulterior se va organiza o expoziție virtuală cu această reconstituire 3D. "MNIT și Centrul Național de Cercetare din Roma - Institutul pentru Tehnologie Aplicată la Patrimoniul Cultural derulează în această perioadă, în premieră, un proiect de reconstituire 3D a orașului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa pe baza măsurătorilor geo-fizice non-invazive. Este vorba de monumentele necercetate aflate sub pământ, iar în cadrul cercetării se citesc anomaliile din sol și se semnalează structurile arheologice, pe baze științifice, astfel încât se reconstruiește 3D un oraș antic. Cu datele obținute vom face, la final, o expoziție virtuală și ne vom putea plimba virtual prin Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală a Daciei romane. Proiectul va dura circa doi ani", a spus Ciongradi. Potrivit acesteia, cercetarea se referă atât la monumentele care se văd, cât și la cele care nu se văd și se află sub pământ cu ajutorul unor aparate moderne, de rezistivitate, geomagnetism și de topografie, printre care se numără și o dronă. "Toate datele adunate se combină și fotografiile luate de la înălțime cu drona și informațiile privind rezistivitatea din sol și cele topometrice. Se face morfologia solului și se pot detecta structurile aflate sub pământ, cum sunt ziduri sau clădiri, astfel că se poate recrea orașul roman cum era el acum 2.000 de ani", a explicat directorul MNIT. Emanuel Demetrescu, cercetător în cadrul Centrului Național de Cercetare din Roma, a declarat, la rândul său, că, până în prezent, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa s-a cercetat doar o mică parte din suprafața orașului. "Cercetarea noastră de acum se face sistematic și pe o mare întindere, pe o suprafață de 33 de hectare în interiorul orașului Ulpia Traiana Sarmizegetusa și de circa 80 de hectare în exteriorul zidurilor. Proiectul se derulează în baza unui protocol de colaborare pe care îl avem cu MNIT, având ca parteneri Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj", a subliniat Demetrescu. La finalul proiectului se va realiza și o aplicație cu această reconstituire 3D, care să poată fi folosită pe telefoane mobile sau pentru calculatoare.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala provinciei romane Dacia, a fost construită după anul 106 d.Hr., în urma cuceririi Daciei de către împăratul Traian. Ruinele orașului se află la circa 40 de kilometri de Sarmizegetusa Regia (Grădiștea Muncelului), care a fost capitala Daciei.