Carvăn bate Agigea II și redevine lider

În Liga a V-a la fotbal, duminică a avut loc etapa a 11-a, încheiată cu următoarele rezultate:

Recolta Nicolae Bălcescu - Sport Prim Oltina 2-3; Voința Săcele - Viitorul Târgușor 7-3; Viitorul Cobadin - CS Murfatlar 3-0; Viitorul Pecineaga - Atletic 2 Mai 1-2; AS Carvăn - CS II Agigea 3-1; Victoria Cumpăna - Litoral Corbu 2-1; Voința Siminoc - Dacia Mircea Vodă 8-4. Partida Castelanii Castelu - Speranța Nisipari a fost amânată.

Clasament: 1. Carvăn 25p/10j (golaveraj 43-15); 2. Agigea II 24p/10j (47-22); 3. Oltina 21p/10j (33-26).

Ca de obicei, în Liga a V-a s-a schimbat liderul! De data aceasta, formațiile din Carvăn și Agigea au avut meci direct, pe terenul primeia, gazdele reușind un succes la două goluri diferență.

Iată și rezultatele din etapa a 10-a a Ligii a VI-a la fotbal, care s-a disputat tot duminică:

SERIA NORD: Axiopolis Sport II Cernavodă - Carsium Hârșova 3-2; Steaua Speranței Siliștea - Dunărea Ciobanu 6-0; Sportul Tortoman - Voința Cochirleni 4-1; Danubius Rasova - Spicul Horia 3-1; Pescărușul Gîrliciu - Înfrățirea Cogealac 5-2; Viitorul Cuza Vodă - Gloria Seimeni 1-2. Meciul Pescarul Ghindărești - CS Peștera a fost amânat. CSȘ Medgidia a stat.

Clasament: 1. Cernavodă II 24p/9j; 2. Seimeni 20p/10j; 3. Peștera 19p/8j.

SERIA SUD: Viitorul Cerchezu - Fulgerul Chirnogeni 3-0; GSIB Mangalia - AS Pelinu 2-2; FC Mereni - Sacidava Aliman 5-0; Trophaeum Adamclisi - Inter Ion Corvin 0-1; AS Independența - Viitorul II Cobadin 2-1; AS Ciocârlia - Dunărea Ostrov 0-9; Olimpia Constanța - AS Bărăganu 7-1. Luceafărul Amzacea a stat.

Clasament: 1. Ion Corvin 27p/9j; 2. Olimpia 21p/10j; 3. Mereni 19p/9j.

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri organizează cursuri pentru arbitri de fotbal, care se desfășoară în fiecare joi, cu începere de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se mai pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2, sau joia chiar la Casa de Cultură. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Cursurile sunt gratuite.

Citește și:

SSC Farul a trecut și de al 14-lea val

SSC Farul - CS Năvodari, derby pe terenul ITC din Constanța

AS Carvăn - CS II Agigea, derby pentru șefia Ligii a V-a

SSC Farul și-a prezentat proiectul de a readuce Constanța în Liga 1

„Ștafeta” fotoliului de lider, între Carvăn și Agigea II

SSC Farul s-a impus pe final în meciul cu CS Eforie