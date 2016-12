Cât vă costă costumul popular pentru serbarea de 1 Decembrie?

Dacă aveți un copil de grădiniță sau în clasele primare, probabil că deja vă gândiți la evenimentele la care va participa cu ocazia Zilei Naționale a României. Pe lângă poeziile și cântecelele pe care trebuie să vă asigurați că le-a învățat și le va spune fără emoții în fața colegilor și a părinților, cu siguranță ați început căutările pentru costumul popular pe care cel mic îl va purta în ziua serbării. Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, am căutat cele mai bune oferte la costumele tradiționale pentru copii de pe piață și vă prezentăm cele mai deosebite, dar și cele mai avantajoase opțiuni vestimentare pentru serbarea de 1 Decembrie a copilului dumneavoastră. Dacă vreți să cumpărați un costum tradițional, realizat manual, pe care să îl păstrați ca amintire peste ani, puteți să căutați pe internet magazine online care vând ii, fote (șorț), fuste și cămăși tradiționale. De exemplu, magazinul online Deco-Artis are la vânzare costume populare stilizate pentru fetițe și băieți, lucrate cu migală și cu materiale de cea mai bună calitate, potrivit reprezentanților magazinului. O ținută completă de in pentru fete, compusă din rochie, catrință, traistă, basma și opinci, se vinde cu 249 de lei, în timp ce costumul pentru băieți, format din cămașă și pantaloni de in, vestă de lână, clop, opinci și brâu tricolor, costă 299 de lei. Și atelierul La Blouse Roumaine are la vânzare costume tradiționale românești pentru copii, la prețuri între 95 de lei și 150 de lei, în funcție de model și dimensiuni. Totuși, nu toți părinții consideră că achiziționarea unei ținute populare românești este o bună investiție. ”Este un costum pe care îl poartă doar la serbarea de 1 Decembrie, iar peste un an nu îi mai vine, pentru că cel mic crește. Nu aș investi atâția bani într-un costum autentic pe care să îl poarte o singură dată”, a spus Diana, mama unui băiețel de grădiniță.

Dacă achiziționarea unui costumaș pentru copil doar pentru această serbare nu vi se pare o idee avantajoasă, puteți să apelați la una din firmele care se ocupă de închirieri de costume. Pe Facebook există numeroase pagini care au dezvoltat o afacere cu costume în Constanța, iar costurile sunt mult mai mici, așa că sunt deja foarte solicitate în această perioadă. Una dintre acestea, Închirieri Costume Carnaval Constanța, închiriază ținute populare pentru toate vârstele, cu 40 de lei pe zi. ”Se face rezervare pentru ziua serbării. Apoi, cu o zi înainte, părintele ia costumul, care este spălat și călcat, și îl returnează a doua zi, după serbare. Eu mă ocup apoi de curățare, părintele nu are nicio grijă”, a spus administratorul afacerii de pe Facebook. Fie că alegeți să cumpărați un costum care va rămâne o amintire pentru cel mic, fie că vă mulțumiți cu o ținută închiriată și cu amintiri doar în fotografii, fiecare serbare din viața copilului dumneavoastră este un eveniment ce trebuie să rămână în cutia cu amintiri a familiei.