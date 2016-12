Câți salariați susțin pensiile vârstnicilor în România lui 2016

08:35:20 / 14 Iunie 2016

LA SUBIECT

Daca ne-am indepartat de principiul CONTRIBUTIVITATII, prin extraordinarele pensii speciale, adica cu pensiile nesimtite, este firesc acest rezultat. Cea mai mare pensie din Uniunea Europeana este in ROMANIA !!!!!!!!!!!, cati salariati sa fie sa sustina astfel de pensii nerusinate ?. Nu sunt de acord cu acuzarea inovatiilor (pt ca pana la urma aceasta inseamna progres) sunt total impotriva incalcarii principiului contributivitatii (oricum cine are salariu mai mare are si pensie mai mare, deci pensiile speciale sunt total gratuite) ceea ce ne-a impartit in OAMENI si suboameni. Credeti dvs. oare ca un amarat de paznic are munca usoara ? cati au fost omorati (si articole in ziar au fost cu duiumul la rubrica evenimente) ca li s-a dat cu toporul in cap de hoti ca nu au putut fura ! Pacat ca puterea de stat nu a inteles esentialul ca "nimeni nu e mai presus de lege"