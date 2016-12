Ce îi așteaptă pe turiști pe litoral de 1 Mai?

Dacă turiștii care veneau pe litoral de 1 Mai erau învățați să participe la Parada Deschiderii Sezonului Estival, în acest an, suprapunerea cu Sărbătorile Pascale a schimbat puțin tonul distracției de pe litoral. Dacă renumitele festivaluri de muzică electronică The Mission și Sunwaves se vor derula ca în fiecare an în nordul stațiunii Mamaia între 28 aprilie și 2 mai, în restul stațiunii evenimentele vor fi puțin diferite. ”Pe 28 aprilie organizăm primul eveniment, lansarea primului hotel tematic de pe litoral - Bicaz Pirate Resort Mamaia (fostul hotel Bicaz). Pentru că 1 Mai se suprapune cu Paștele, am vrut să organizăm niște evenimente puțin mai liniștite, pentru toate categoriile de vârstă, așa că ne concentrăm cu spectacole sâmbătă, pe 30 aprilie”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Astfel, începând cu ora 16.00, în Piațeta Perla va fi organizat spectacolul de deschidere a sezonului estival, care va cuprinde recitaluri ale unor cântăreți cunoscuți, precum Pepe, Lucian Colareza, Danny Mazo și columbianca Widy, dar și demonstrații ale școlilor de dans latino din Constanța. De asemenea, turiștii vor putea să participe la momente scurte de teatru și demonstrații de Taekwondo, susținute de mai mulți copii talentați care vor să promoveze în acest fel și Campionatul Național al acestei discipline sportive, care va fi găzduit pentru prima dată de stațiunea Mamaia, în perioada 7 - 8 mai. Duminică, fiind prima zi de Paște, va fi o zi mai relaxată.

În acest an, turiștii care vor veni pe litoral vor avea la dispoziție mai multe locuri de parcare. Potrivit paginii de Facebook a Mamaia Style, vineri - 22 aprilie, ora 12.00, va avea loc inaugurarea Parcării multietajate P+7E, în stațiunea Mamaia, zona ”Cazino-Albatros”, investiție realizată de Primăria Constanța. Fiind o lucrare pe fonduri europene, timp de cinci ani, turiștii și constănțenii vor putea beneficia gratuit de aproximativ 400 de locuri de parcare. Municipiul se pregătește pentru 1 Mai!