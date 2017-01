Ce trebuie să știe constănțenii dacă vor ajutoare la încălzire

Sezonul rece bate la ușă, iar Primăria Constanța a început să se pregătească de distribuirea ajutoarelor de încălzire pentru cei defavorizați. Pe de o parte, municipalitatea face calcule pentru a menține prețul gigacaloriei pentru populație la 250 de lei. Pe de altă parte, constănțenii mai pot primi un ajutor la încălzire și în baza Ordonanței guvernamentale nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în sezonul rece. De aceea, conducerea administrației locale anunță că, din această săptămână, constănțenii pot ridica formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului destinat încălzirii locuinței. În funcție de modalitatea de încălzire, formularele pot fi solicitate, între orele 09.00 și 15.00, de la următoarele sedii ale municipalității: strada Ecaterina Varga nr. 25 - 27 - ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în regim centralizat; strada Amzacea nr. 13 - ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne de foc; centrul pentru informare cetățeni situat în City Park Mall, etajul 1 - ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și energie electrică. Conducerea Primăriei Constanța precizează că în sezonul rece 2016 - 2017 nu se acordă ajutoare pentru încălzirea locuinței cu butelii GPL, pentru încălzire cu sobe sau prin centrale cu funcționare GPL. „Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere poate fi descărcat și de pe site-urile: www.primaria-constanta.ro, www.primaria-constanta.ro/spas. Condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, actele necesare în vederea acordării acestui ajutor, termenele și condițiile de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere rămân neschimbate și vor putea fi găsite și pe cele două site-uri mai sus menționate, precum și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Constanța“, se arată într-un comunicat al administrației locale.

CÂND VOR AVEA CONSTĂNȚENII CĂLDURĂ

În condițiile în care temperaturile de afară sunt scăzute, mulți constănțeni s-au întrebat: „Când vom avea căldură în case?“. Directorul RADET Constanța, Liviu Popa, a reiterat pentru cititorii cotidianului ”Telegraf” că RADET va furniza energie termică sub formă de căldură după ce timp de 3 zile consecutiv se înregistrează 10 grade Celsius sau sub 10 grade C, între orele 18.00 și 6.00. Potrivit lui Popa, constănțenii vor avea căldură în apartamente cel mai probabil după 1 noiembrie, deoarece vremea se arată a fi destul de blândă. ”Până în 15 octombrie avem de rezolvat debranșările care au fost solicitate, din punctul de vedere al documentelor. Apoi executăm lucrările de debranșare, realizăm redimensionarea grupurilor de măsură a energiei termice pentru blocurile unde au avut loc debranșări. Odată cu finalizarea acestor lucrări vom începe probele de presiune la rece, pe care le vom comunica fiecărui consumator, spre a se evita probleme cu inundații în casă. Unii mai au lucrări în casă și trebuie să cunoască aceste aspecte”, a spus directorul RADET Constanța.

CINE BENEFICIAZĂ DE AJUTOARE

REGULI În primul rând, subvențiile se acordă familiilor al căror venit pentru fiecare membru nu depășește 786 de lei, în cazul celor care utilizează energie termică în sistem centralizat. Persoanele singure care folosesc aceeași sursă de încălzire vor primi subvenție dacă venitul lor nu depășește 1.082 de lei pe lună. De asemenea, cei care folosesc ca principală sursă de încălzire gazele naturale, cărbunii, lemnele, combustibilul petrolier sau energia electrică vor primi ajutor de încălzire doar dacă nu depășesc venitul lunar de 615 lei pe persoană. Dosarele de solicitare a ajutoarelor trebuie să cuprindă actele de identitate ale membrilor familiei, o adeverinţă eliberată de către asociaţia de locatari și, dacă este cazul, certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț ori alte documente solicitate. De asemenea, dosarele trebuie să includă și documente care să dovedească veniturile cum sunt, adeverința de salariat, talon de șomaj, pensie, alocație pentru copii sau indemnizație, precum și o adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2015, în care sunt precizate toate veniturile membrilor adulţi. De asemenea, dacă solicitați ajutoare de încălzire, trebuie să includeți în dosar și actul locuinței (act de proprietate, închiriere, moștenire etc.).

CINE NU ARE DREPTUL

Chiar dacă îndepliniți condițiile privind venitul pe membru de familie, nu aveți dreptul la ajutor de încălzire dacă aveți în proprietate un imobil (în afară de locuința de domiciliu), un autoturism cu o vechime mai mică de zece ani sau orice alt tip de autovehicul. De menționat este că aceste reguli se aplică în majoritatea localităților constănțene. Totuși, există posibilitatea ca unele autorități locale, care oferă subvenții din bugetul local, să aplice alte seturi de norme.