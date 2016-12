"Cincizeci de umbre ale lui Grey" a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, de Sam Taylor-Johnson, o ecranizare a romanului omonim al lui E.L. James, a debut pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 81,67 milioane de dolari. Pelicula, care îi are în rolurile principale pe actorii Dakota Johnson şi Jamie Dornan, este considerat cel mai provocator film al ultimului deceniu, având în vedere faptul că scenele cu sex din acesta cumulează 20 din cele 124 de minute ale lungmetrajului. Acţiunea are loc în Seattle, unde Anastasia Steele, o studentă de 22 de ani încă virgină, cedează în faţa şarmului şi a practicilor sadomasochiste ale miliardarului Christian Grey. Pe locul al doilea în topul încasărilor de vineri până duminică din SUA şi Canada s-a clasat pelicula ”Kingsman: Serviciul secret / Kingsman: The Secret Service”, care a obţinut în primul weekend de difuzare 35,6 milioane de dolari. Animaţia 3D ”SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D / The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” s-a clasat pe locul al treilea, cu încasări de 30,54 milioane de dolari, în al doilea weekend de difuzare.

Locul al patrulea în topul încasărilor de peste weekend a revenit filmului ”Lunetistul american / American Sniper”, regizat de Clint Eastwood, cu încasări de 16,43 milioane de dolari. Pe locul al cincilea s-a clasat pelicula SF ”Ascensiunea lui Jupiter / Jupiter Ascending”, regizată de Andy Wachowski şi Lana Wachowski, care a obţinut 9,43 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Al şaptelea fiu / Seventh Son”, regizat de Sergey Bodrov şi cu Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes şi Antje Traue în distribuţie, s-a clasat pe locul al şaselea în topul încasărilor, cu 4,153 milioane de dolari obţinuţi din vineri până duminică. Comedia de familie ”Paddington” s-a clasat pe locul al şaptelea, cu încasări de 4,15 milioane de dolari, în al cincilea weekend de difuzare. ”The Imitation Game. Jocul codurilor / The Imitation Game” s-a clasat pe locul 8 în box office-ul nord-american, cu încasări de 3,52 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia ”Nuntaşi de închiriat / The Wedding Ringer”, regizată de Jeremy Garelick, s-a clasat pe locul al nouălea în box office-ul nord-american, cu încasări de 3,4 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul SF ”Project Almanac”, regizat de Dean Israelite, s-a situat pe locul 10, în al treilea său weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane, cu încasări de 2,73 milioane de dolari.