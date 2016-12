"Cincizeci de umbre ale lui Grey" a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Filmul "Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey", de Sam Taylor-Johnson, o ecranizare a romanului omonim al lui E. L. James, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 2.769.610,24 de lei şi 145.702 spectatori. "Cincizeci de umbre ale lui Grey", care îi are în rolurile principale pe actorii Dakota Johnson şi Jamie Dornan, este considerat cel mai provocator film al ultimului deceniu, având în vedere că scenele cu sex din acesta cumulează 20 de minute din cele 124 de minute ale lungmetrajului. Acţiunea are loc în Seattle, unde Anastasia Steele, o studentă în vârstă de 22 de ani, încă virgină, cedează în faţa şarmului şi a practicilor sadomasochiste ale miliardarului Christian Grey.