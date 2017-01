Circ în Castelu! Consilierii locali au ținut o ședință în stradă

15 iulie 2016. Nouă consilieri locali desfășoară o ședință importantă pentru viața comunității pe care o conduc în fața Primăriei, acuzând că edilul nu îi lasă să intre în sala destinată întrunirilor. Erau așezați la două mese și câteva scaune din plastic, asemănătoare celor din barurile de la țară. Undeva, pe un gard din apropiere erau lipite două coli A4, pe care scria de mână, cu carioca: „CONSILIUL LOCAL CASTELU. SALĂ DE ȘEDINȚE”. Nu este o scenă din serialul „Las Fierbinți”, ci un fapt real, petrecut în comuna Castelu, județul Constanța, România.

Scene desprinse din serialul „Las Fierbinți” s-au petrecut vineri, 15 iulie, în comuna constănțeană Castelu. Nouă din cei 11 consilieri locali au ales să se reunească în ședință extraordinară în... aer liber. Nu au luat această decizie pentru că ar fi prea cald sau prea întuneric înăuntru. Au ales această variantă pentru că, spun ei, edilul Nicolae Anghel le-a interzis accesul în sala de ședințe și a închis clădirea Primăriei încă de la ora 14.00, deși programul de lucru era până la ora 16.00. Ședința extraordinară a avut loc la inițiativa celor cinci consilieri PSD, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea comisiilor de specialitate și a componenței lor. „Noi am vrut să depunem convocatorul ședinței la registratură încă din 12 iulie, dar secretarul ne-a spus că funcționarii sunt în grevă și nu se poate înregistra documentul. Am revenit în 13 iulie și am depus actele. Ni s-a spus că nu este legal, pentru că ședința extraordinară nu a fost convocată cu cel puțin trei zile înainte. Mai mult, primarul Nicolae Anghel a interzis accesul în sala în care desfășuram ședințele de obicei, sub pretextul că încăperea e în renovare”, a declarat consilierul local PSD Viorel Corbu, unul dintre cei care au convocat ședința.

NICI CĂLDURA, NICI SOARELE NU I-AU OPRIT SĂ ȚINĂ ȘEDINȚA

Vineri, în jurul orei 15.30, nouă dintre cei 11 consilieri locali s-au strâns în fața Centrului Cultural din Castelu, unde au adus o masă și câteva scaune. Pe un gard din apropiere au lipit două coli A4 pe care scria de mână, cu carioca: „CONSILIUL LOCAL CASTELU. SALĂ DE ȘEDINȚE”. Cu o punctualitate de invidiat, consilierii locali au început ședința fix la ora 15.30, când a fost convocată. Dezbaterile au început în lipsa secretarului comunei, al cărui rol este să verifice dacă ședința respectă prevederile legale. Drept urmare, consilierii au decis să facă plângere împotriva secretarului Corneliu Mihon, pentru abuz în serviciu, pentru că a refuzat să se prezinte la ședință. A fost constituită o comisie specială care a întocmit procesul verbal din timpul dezbaterilor. În timp ce președintele de ședință, Paraschiva Mocănașu (o doamnă foarte elegantă, de altfel), discuta chestiuni serioase ce țineau de soarta comunei, în jur se auzeau mașini, claxoane, iar oamenii treceau nestingheriți, fără să zăbovească nici măcar o clipă în preajma „sălii de ședințe”. Nici căldura și nici soarele puternic nu i-au oprit pe consilieri să își ducă misiunea la bun sfârșit. „Omul, când merge la câmp, nu ia și umbra după el. Noi suntem țărani, așa că suntem obișnuiți cu sapa și cu câmpul”, au spus aleșii. Ședința nu a durat mai mult de zece minute, timp în care au fost stabilite comisiile de specialitate și componența lor. Nimic nu a deranjat peisajul idilic demn de mediul rural românesc, nici măcar amenințările prmarului Nicolae Anghel, despre care unii spun că intenționa să arunce cu ouă clocite în aleși.

„ÎMI FAC BIROU ÎN FAȚA PRIMĂRIEI, CU DOI BALOȚI DE PAIE”

Cu ocazia ședinței, viceprimarul Vasile Potârniche (PNL) l-a acuzat pe edilul Nicolae Anghel că l-a agresat și că nu îi permite să intre în Primărie și să își preia atribuțiile. „Nu o singură dată mi-a spus că îmi va da birou în WC sau în sala de spălat vase a Centrului Cultural. Nu mi-a dat voie să intru în Primărie și nu mi-a delegat atribuții, conform legii. Nu îmi pasă! De luni, îmi voi face birou în fața Primăriei, cu doi baloți de paie, dacă e nevoie”, a spus Potârniche. Și ceilalți consilieri îl acuză pe Anghel că este dictator și că tratează comuna ca pe propria curte. În timp ce ședința era în plină desfășurare, reprezentanții Primăriei Castelu postau pe Facebook fotografii care ilustrau o cameră încuiată, cu un sigiliu pe ușă și în interiorul căreia se văruiește. Ei spun că aceea este sala de ședințe, aflată în renovare. Nu am putut verifica această informație pentru că sediul Primăriei era încuiat la ora la care am fost noi în localitate. În plus, primarul Nicolae Anghel nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzațiilor.

