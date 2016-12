Concursul National Geographic România, între amatorism și banalitate

Prima ediție a National Geographic Photo Contest România 2015 nu a debutat cu dreptul, judecând nu doar după calitatea imaginilor - bune, dar nu atât de bune pe cât ar presupune prestanța brandului -, ci și după controversele care s-au iscat în jurul acestui concurs. În primul rând, premiile mici puse la bătaie i-au ținut departe pe fotografii care chiar ar fi avut ceva de arătat, lăsând loc amatorilor. Însă cea mai mare critică a fost adusă regulamentului concursului, care a permis publicului să voteze prin like-uri, astfel încât în expoziția finală, vernisată prin țară, inclusiv la Constanța, și-au găsit locul, exact lângă fotografiile câștigătoare, imagini (mult prea) banale. Publicul larg, dar mai ales cel avizat se poate convinge vizitând expoziția deschisă la City Park Mall, în perioada 12-18 noiembrie. Sunt expuse doar zece imagini (cinci jurizate de specialiști, celelalte de public), câștigătoare ale locurilor întâi la fiecare dintre cele cinci secțiuni: Natură, Oameni, Animale, Reportaj și Plimbări prin București.

FOTOGRAFII CU IDEI VS. FOTOGRAFII CU „PRIETENI“ „Primele cinci imagini sunt jurizate de persoane avizate, iar celelalte cinci sunt jurizate de către „prieteni“, prin like-uri. Cine a avut mai mulți „prieteni“ a câștigat. Nu am fost de acord ca toate imaginile să fie expuse, dar acesta a fost regulamentul. (...) Primele cinci fotografii au idee, celelalte au „prieteni“. Fotografiile din acest concurs sunt mult sub nivelul fotografiei din România”, a spus fotograful Dan Beșliu, membru al juriului. El a fost prezent la Constanța joi seară, la vernisajul expoziției National Geographic Photo Contest România, și le-a vorbit celor prezenți despre ce înseamnă să fii un bun fotograf și să faci o fotografie reușită.

Înainte de a vorbi în „limba fotografie”, Dan Beșliu s-a prezentat: „Sunt fotograf de 30 de ani. De 30 de ani câștig bani din fotografie. Am lucrat în presă foarte mult timp, am avut o agenție de știri în domeniul fotografic, iar de șase ani sunt lector la o școală de fotografie (...) Sunt 25 de ani de când eu am avut prima relație directă cu National Geographic. Imediat după Revoluție, într-una din sesiunile foto din zona Banatului, am reușit să fotografiez un accident genetic, o viperă care avea două capete. Aproape după o lună și jumătate, am primit notificare de la poștă că am primit un colet din Statele Unite. Era o scrisoare din partea National Geographic”, a spus fotograful. Imaginea nu i-a fost publicată, însă nu s-a lăsat, a continuat, a învățat din greșeli, s-a perfecționat, a acumulat experiență.

CINE PUNE MÂNA PE UN APARAT DE FOTOGRAFIAT ESTE FOTOGRAF? DAR CINE PUNE MÂNA PE O VIOARĂ? „Mă confrunt foarte des la școală (n.r. - școala de fotografie) cu următoarea impresie: cine pune mâna pe un aparat de fotografiat este fotograf. Dar dacă punem mâna pe un creion nu suntem poeți, așa cum, dacă punem mâna pe o vioară, nu suntem violoniști. Înainte să scrii, trebuie să citești foarte mult, înainte să cânți la un instrument, trebuie să asculți foarte multă muzică, înainte de a face orice trebuie să cunoști domeniul pentru a avea niște repere. Așa e în orice domeniu. Fotografia e o limbă. Înainte de a învăța să scrieți fotografie, trebuie să citiți fotografie. Este primul lucru pe care trebuie să-l faceți”, a spus Dan Beșliu.

„FOTOGRAFIA DUREAZĂ, COSTĂ, DOARE” Despre cât de mult efort implică realizarea unui fotografii, Dan Beșliu a mai spus: „Fotografia durează, costă, doare. O fotografie reflectă efortul, investiția pe care ai făcut-o. Nu putem avea pretenții să facem fotografia care să uimească o lume întreagă din pat sau, întâmplător, din mașină, coborând geamul sau de pe o terasă, cu un cocktail în față. Toate fotografiile bune sunt făcute cu foarte mare efort. În fotografie poți să ai și noroc, dar acest lucru este o excepție. În general, fotografia e un hobby foarte scump, însă și cu investiții moderate se pot obține rezultate incredibile. Cu cel mai bun echipament din lume, de pe scaun nu o să pot să fac mare lucru”.

„Nu aparatul de fotografiat, ci imaginația, inteligența, sensibilitatea, disponibilitatea dintr-un anumit moment fac o imagine bună sau mai puțin bună”, a conchis Beșliu.

„TREBUIE SĂ CITIȚI FOTOGRAFIE CA SĂ PUTEȚI SĂ SCRIEȚI FOTOGRAFIE” Dan Beșliu a vorbit și despre fotografie ca un instrument foarte interesant de a înregistra istorie. „Să ne fotografiem prietenii, familia, locuri și întâmplări sunt lucruri la fel de importante ca și a face fotografii pentru National Geographic, dar toate trebuie făcute respectând un minim de reguli. Trebuie să citiți fotografie ca să puteți să scrieți fotografie”, a spus artistul fotograf.

„VORBEȘTI FOTOGRAFIE?” Dan Beșliu este lector de fotografie și editare de imagini la Școala de Fotografie Freelancer, cu peste 3.000 de imagini publicate în ziare și reviste. A susținut de-a lungul carierei 12 cursuri de tehnică fotografică, opt cursuri de artă fotografică, peste 50 de workshop-uri de fotografie, peste 30 de cursuri de fotografie pentru tineri în programul „Vorbești fotografie?”, șapte tabere de fotografie pentru copii și numeroase cursuri foto pentru companii.

La concursul National Geographic Photo România 2015, care s-a desfășurat între 2 iulie și 30 septembrie, au fost înscrise 1.514 imagini, realizate de 773 de fotografi. Pentru fiecare secțiune din concurs, au fost desemnate câștigătoare câte două fotografii: una la alegerea publicului - prin vot online și una la alegerea juriului, format din experți în arta fotografică precum: redactor-șef National Geographic & NG Traveler, Cătălin Gruia, Zoltan Lorencz - artist vizual, arte plastice și regie film, Marian Ilie - fotoeditor, Hepta Photo Agency, Dan Beșliu - fotograf, lector SFF, Eugen Negrea - președinte al Asociației Artiștilor Fotografi din România.

