National Geographic Traveller: O româncă, printre finaliştii concursului de fotografie din 2015

National Geographic Traveller din Marea Britanie şi-a anunţat finanliştii competiţiei de fotografie din 2015, printre aceştia numărându-se şi Alecsandra Raluca Drăgoi, care a impresionat cu o poză realizată în Comăneşti, România, ce surprinde tradiţiile de Anul Nou. National Geographic Traveller a lansat competiţia anuală de fotografie în septembrie 2014, iar fotografii din Marea Britanie au fost invitaţi să-şi înscrie imaginile la una dintre cele şase categorii: "Action", "Animal", "People", "River", "Rural" şi "Urban", informează huffingtonpost.co.uk. "Am fost incredibil de impresionaţi de răspunsurile primite la competiţia noastră anuală de fotografie, cu un standard fenomenal de ridicat de creativitate şi calitate fotografică", a declarat Pat Riddell, editor la National Geographic Traveller. Astfel, la categoria "People", câştigătoare a fost fotografia româncei Alecsandra Raluca Drăgoi, realizată în Comăneşti, România, la "Action", s-a afirmat Yanick Targonski, cu o fotogafie făcută într-un tren în mişcare, în Sri Lanka, la "Urban", Philip Braude, cu o fotografie realizată în Londra, iar la categoria "River", apreciată a fost poza lui Claire Carter, realizată în Rio de las Vueltas, Argentinian Patagonia. De asemenea, Chris Miller, cu o fotografie realizată în Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam, a fost câştigător la categoria "Rural", iar Barry Robertson, cu o imagine din Falkland Islands, a fost apreciat la secţiunea "Animals". Alecsandra Raluca Drăgoi s-a născut în România, iar, în prezent, locuieşte în Londra, Marea Britanie. "Am avut întotdeauna curiozitatea să descopăr locuri noi şi să întâlnesc oameni din toată lume. Prin urmare, Anglia a fost cea mai bună alegere, fiindcă am oportunitatea de a întâlni oameni interesanţi din diferite medii culturale şi etnice", scrie românca pe site-ul său, alecsandraralucadragoi.com, unde se regăsesc mai multe informaţii despre ea, cât şi o serie de fotografii ale sale. Câştigătorul competiţiei va fi anunţat pe 14 februarie, la Telegraph Outdoor Adventure & Travel Show, care va avea loc la Londra.