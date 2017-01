Constantin Gâlcă este noul antrenor al lui Espanyol Barcelona

06:14:47 / 15 Decembrie 2015

Felicitari

Dupa atatea transferuri de antrenori si jucatori...rasunatoare,iata ca vine si o stire interesanta:Costel Galca va antrena in prima Liga din Spania! Dupa ce anul trecut desi a castigat trofeele interne cu FCSB conducatorii I-au intors spatele aducand ca antrenori fel si feli de fini,ingamfati,blatisti care nu pot obtine :succese"decat in mediul fotbalului nostru intern. Sa fie aseara doua henturi in careu dar sa nu le vada Tudor este un mare semn de intrebare ce va urma si banuiesc ca in play off adversary ai FCSB vor fi doar Astra si Dinamo ceilalti doar "parteneri" de meciuri "omenesti"