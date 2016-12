Constantinescu a atacat condamnarea în dosarul CMZ

Condamnat de judecătorul Iulia Cezara Suciu, de la Tribunalul Constanța, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul privind subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ), președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, nu se lasă bătut și își caută dreptatea la instanța superioară. În acest sens, avocații lui Constantinescu au atacat decizia Tribunalului la Curtea de Apel Constanța, care urmează să fixeze un termen în acest dosar. În cazul în care va fi condamnat definitiv, Constantinescu nu va mai avea, timp de cinci ani, dreptul de a fi ales și de a ocupa o funcţie publică, perioadă care va curge după executarea pedepsei sau în cazul în care va fi grațiat. De asemenea, din pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, șefului CJC ar urma să i se scadă perioada în care a fost arestat preventiv, adică de la 6 noiembrie 2014 până la 5 decembrie 2014, inclusiv, şi arestul la domiciliu efectuat de Constantinescu din 3 martie 2015 până în 24 aprilie 2015, inclusiv.

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA APĂRARE De-a lungul procesului, Constantinescu nu a încetat să spună că este nevinovat, pentru că din toate acuzațiile care i se aduc nu reiese existența unor fapte de corupție. „Nu am avut parte de o judecată echitabilă. Mi s-a încălcat dreptul la apărare. Mi s-a refuzat dreptul de a desemna un expert-parte, care să participe la realizarea unui raport din care să reiasă dacă există sau nu un prejudiciu, mi s-a respins și cererea de a-i audia ca martori pe șeful Direcției Arhivelor Statului, filiala Constanța, Virgil Coman, și pe fostul șef al ISU „Dobrogea” Viorel Costache. Am fost împiedicat să-mi exercit funcția de președinte al CJC și, totodată, mi s-a interzis să iau legătura cu aleșii județeni. Eu nu am repartizat spații pentru mine, ci pentru instituții ale statului. Astea nu sunt fapte penale. Sunt contravenții faptele incriminate de DNA, care pot fi supuse cel mult contenciosului administrativ”, a spus șeful CJC.

