Corina Chiriac își donează averea Bisericii

Corina Chiriac are o carieră muzicală impresionantă, însă are și un mare regret: artista nu are copii și nu are cui să-i lase moștenire averea. Artista în vârstă de 66 de ani e decisă să își vândă bunurile, iar banii strânși să fie donați unor lăcașuri de cult. Corina Chiriac a vândut recent un apartament la mansarda unei vile din București și o casă în cartierul Dămăroaia, primite moștenire, iar banii, 120.000 de euro, i-a donat unor biserici din țară. În prezent, artista locuiește într-un apartament din Cotroceni, casa în care s-a și născut, care valorează 200.000 de euro. Corina Chiriac a fost căsătorită o singură dată, cu omul de afaceri Virgil Anastasiu, de care a divorțat în 1997, în America. Artista nu are copii și și-a dedicat întreaga viață carierei.