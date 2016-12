CSU Neptun și-a prezentat obiectivele

Aflată în plin proces de reconstrucție după ce a retrogradat în sezonul trecut din Liga Națională de handbal feminin, formația CSU Neptun Constanța și-a prezentat, joi, obiectivul pentru actuala ediție a Diviziei A, lotul de jucătoare, precum și staff-ul tehnic și cel administrativ. Înaintea conferinței de presă de la restaurantul „Sport” s-a ținut un moment de reculegere în memoria handbalistei Andreea Nica, decedată în tragicul accident de la Clinceni.

Cu numai trei puncte acumulate în primele cinci meciuri disputate în eșalonul secund, obiectivul formației constănțene în actualul campionat nu este promovarea. „Obiectivul nostru este unul normal, ținând cont de situație, clasarea în locurile 5-8, iar în doi-trei ani sperăm să creăm un nucleu de jucătoare, cu precădere din Constanța, și să atacăm promovarea. În acest moment, marea majoritate dintre componentele lotului provin de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 din Constanța, cu care am încheiat un protocol de colaborare, iar șapte dintre ele sunt încă junioare”, a declarat directorul executiv al grupării de pe litoral, Silviu Băiceanu. „Sunt la început în activitatea de antrenor și m-a surprins faptul că am fost căutat. Nu mă așteptam să se mai gândească cineva la mine, după atâția ani. Am ceva de dovedit. Îmi place climatul și există empatie între mine și jucătoare. Suntem în plin proces de cunoaștere și de relaționare, dar consider că avem potențial și sunt încântat de ceea ce am văzut la echipă. Cu multă muncă și dăruire, vor veni și rezultatele”, a spus antrenorul principal al echipei constănțene, Cristian Bărbulescu. „Pentru mine este o experiență nouă și plăcută. Nici nu am stat pe gânduri când am primit propunerea și sunt convins că putem să facem multe lucruri bune, dacă avem încredere în forțele noastre”, a adăugat secundul Ionuț Pușcașu.

PROIECT PENTRU HANDBALUL JUVENIL

Bugetul clubului constănțean se bazează pe finanțarea de la stat în valoare de 500.000 de lei, la care se adaugă banii alocați de autoritățile locale și cei proveniți din venituri proprii, în special sponsorizări. Din veniturile primite de la Consiliul Județean Constanța, CSU Neptun a demarat un proiect de popularizare a handbalului în județ, care se adresează copiilor. „Am depus un proiect la Consiliul Județean Constanța, care a fost aprobat și se află în plină desfășurare. Acesta se adresează sportului de masă și au fost înființate șapte centre în diferite localități, unde există câte două grupe de copii. Bugetul este de 700.000 de lei, dar probabil că se vor cheltui jumătate. Obiectivele proiectului sunt atragerea copiilor către exercițiile fizice, în special handbalul, în timpul liber, creșterea bazei de selecție și formarea unor echipe la nivelul unităților școlare, care să participe la întreceri locale, județene și naționale”, a explicat Silviu Băiceanu. „Este prima oară când un club își îndreaptă atenția către juniorii și copiii constănțeni, care vor reprezenta viitorul. Plusul cel mai mare este că acești copii din comunitatea locală au oportunitatea de a-și demonstra valoarea”, a completat Mariana Tudora, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.

