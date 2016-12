CVM Tomis începe campionatul pe terenul Unirii Dej

Sâmbătă și duminică sunt programate meciurile contând pentru prima etapă din Divizia A1 la volei masculin, ediția 2015-2016. Un campionat al cărui sistem de desfășurare va fi același ca în sezonul trecut, cu play-off şi play-out. Astfel, după disputarea celor 22 de partide din sezonul regulat, se joacă semifinale în turneul locurilor 1-4 (locul 1 cu locul 4 şi locul 2 cu locul 3), în cel al locurilor 5-8 (5 cu 8 şi 6 cu 7) şi în cel pentru evitarea retrogradării (locurile 9-12: 9 cu 12 şi 10 cu 11). Vor urma confruntările dintre formațiile învingătoare în semifinale, pentru locurile 1-2, respectiv între învinse, pentru locurile 3-4, toate duelurile fiind în sistemul „cel mai bun din cinci partide”. La fel se va proceda și în turneul 5-8, însă doar finala 5-6 va fi în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, în timp ce turneul 9-12 se va încheia după stabilirea celor două formații retrogradate (ocupantele locurilor 11 și 12). Așa cum a decis Adunarea Generală a FRV din aprilie, numărul maxim al voleibaliștilor străini care pot fi trecuți pe foaia de joc este de șase, neexistând restricții în utilizarea lor concomitentă. Astfel, în formula de echipă de șase jucători plus libero trebuie să existe cel puțin un voleibalist român.

Campioana ultimelor trei ediții, CVM Tomis Constanța, va aborda noul sezon cu un lot în care au mai rămas doar cinci jucători de anul trecut: Dragoș Pavel, Sergiu Stancu, Andrei Laza, Robert Vologa și Alexandru Muscină, ultimii doi fiind promovați de la echipa de juniori a clubului constănțean. Au fost transferați șapte jucători, dintre care șase sunt stranieri: bulgarii Konstantin Mitev, Boyan Yordanov, Ventsislav Ragin și Metodi Ananiev, canadianul Stephen Gotch și sârbul Goran Škundrić. Al 12-lea jucător din lot este Andrei Mihalescu, o extremă de 19 ani care a terminat junioratul în vară, la CSȘ LAPI Dej. CVM Tomis este pregătită de aceiași antrenori care au obținut performanțele din ultimii trei ani, bulgarul Martin Stoev și Radu Began.

Tomis începe sezonul în deplasare, cu Unirea Dej, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 18.00. În general, Tomis a avut mai mereu jocuri dificile la Dej, partida jucată în returul campionatului trecut fiind câștigată greu de constănțeni, cu 3:2. „Întotdeauna debutul într-o competiție este special, oricare ar fi ea, campionat, Cupa României sau Liga Campioinilor. Noi întotdeauna am avut meciuri speciale la Dej. Anul trecut am câștigat doar cu 3:2, acum vreo doi ani am și pierdut acolo, dar sunt convins că anul acesta ne vom întoarce victorioși de acolo”, afirmă Sergiu Stancu, experimentatul centru al Tomisului. „E posibil ca startul campionatului să vină cam devreme pentru noi, dar asta e, nu mai avem ce face. În mod normal trebuia să jucăm cinci-șase meciuri de verificare, dar noi nu am disputat decât trei. Motivele se cunosc, nu are rost să mai discutăm. Cât despre Unirea Dej, este o echipă cam ca anul trecut, am văzut-o pe video în câteva jocuri amicale. Cu siguranță vom merge la victorie acolo, cred că putem câștiga acest prim joc oficial al sezonului”, spune Martin Stoev.

Iată și celelalte meciuri programate sâmbătă, în prima etapă: Universitatea Cluj - CSV Banatul Caransebeș (ora 14.00); SCM U. Craiova - Dinamo București (ora 14.45 - meci televizat în direct de postul Digi Sport 3); Tricolorul LMV Ploiești - VCM LPS Piatra Neamț (ora 17.00); ACSVM Zalău - Arcada Galați (ora 18.00). Partida Știința Explorări Baia Mare - CSM București va avea loc duminică, de la ora 17.00.

