Unirea Dej, primul adversar pentru CVM Tomis în noul sezon

La sfârșitul acestei săptămâni va începe ediția 2015-2016 din Divizia A1 la volei masculin, campionat în care Club Volei Municipal Tomis va încerca să cucerească al patrulea titlu național consecutiv. Prima etapă va aduce în fața constănțenilor un adversar din Ardeal, Unirea Dej, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Dej.

MULTE SCHIMBĂRI ÎN LOT ȘI LA UNIREA DEJ

Clubul clujean a trecut prin mari frământări în sezonul trecut, fiind aproape de a-și pierde finanțarea din partea Primăriei Dej. Lucrurile s-au mai reglat în vară, însă Unirea a pierdut mulți jucători importanți, cum ar fi universalii Cristian Imhoff (argentinian, a plecat la Tricolorul LMV Ploiești) și Uglješa Ilić (sârb, OK Radnički Kragujevac), centrii Mihai Coasă (căpitanul echipei, Ştiinţa Explorări Baia Mare), Danilo Mirosavljević (sârb, Chemie Volley Mitteldeutschland, Germania) și Alexandru Magdaş (Universitatea Cluj) plus extrema Igor Didorciuc (moldovean, Ştiinţa Explorări Baia Mare). Pe lângă jucătorii care au rămas din campionatul trecut, Marius Dascălu, Ionuţ Baciu, Traian Gemănariu, Adrian Fuzeşi, Cristian Dincă, Horaţiu Gavriş și Vlad Kantor, au fost transferați centrii Ionuț Rus (Phoenix Şimleu Silvaniei) și Codrin Mocanu (VCM LPS Piatra Neamț), extrema Andrei Crişan (17 ani, dublă legitimare cu LPS Bihorul Oradea) și doi stranieri: sârbul Aleksandar Veselinovic (extremă, de la VC Dresden, Germania) și spaniolul Daniel Rocamora Blázquez (universal, de la SK Posojilnica Aich/Dob, Austria). În plus, Ovidiu Macarie este noul antrenor principal al echipei, înlocuindu-l pe Victor Lazăr, care a rămas doar team-manager.

„Știu că au adus un universal spaniol, Rocamora, un jucător bun, corect, dar au pierdut câteva piese importante, cum ar fi Didorciuc, Coasă ori cei doi sârbi. Per total, cred că sunt puțin sub valoarea de anul trecut, însă doar meciul și evoluția din teren ne vor putea oferi realitatea”, consideră Sergiu Stancu, unul dintre centrii Tomisului. „Unirea Dej este cam la fel ca anul trecut, o echipă medie pentru campionatul nostru, care joacă bine acasă și nu excelează în deplasare. Nu ne temem de ei și mergem acolo la victorie. Sunt liniștit, cred că putem aduce trei puncte de acolo”, spune antrenorul principal Martin Stoev.

„Meciul cred că va fi echilibrat, însă noi avem prima șansă la victorie. Știu că lotul Unirii era destul de valoros anul trecut, dar s-au făcut schimbări și nu îi știu prea bine pe noii jucători. Îi vom vedea sâmbătă, pe teren”, spune Andrei Mihalescu, noua extremă a Tomisului. Originar chiar din Dej, jucătorul de 19 ani și 1,85 m înălțime a ajuns în vară la Constanța, de la CSȘ LAPI Dej. „M-am acomodat foarte bine la Constanța, colegii sunt foarte de treabă și mă ajută. Chiar dacă sunt din Dej și am avut ofertă de la Unirea, când te solicită campioana României nu poți refuza, de aceea am ales să vin aici”, a adăugat Mihalescu.

CAMPIOANA ESTE LA DEJ, DE JOI SEARĂ

Jucătorii de la CVM Tomis au efectuat joi deplasarea la Dej, iar vineri au programată o ședință de pregătire în sala care va găzdui meciul de sâmbătă. Din lotul deplasat la Dej fac parte toți cei 12 seniori ai echipei constănțene, care au fost deja înregistrați la Federația Română de Volei, au efectuat vizita medicală și au fost legitimați la CVM Tomis.

