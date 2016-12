Debut perfect pentru HC Farul și HC Dobrogea Sud II

Cele două echipe constănțene din Divizia A la handbal masculin, HC Farul și HC Dobrogea Sud II, au început cu dreptul noul sezon, obținând victorii importante în fața unor adversari incomozi. Înființată în această vară, formația secundă a celor de la HC Dobrogea Sud a debutat oficial vineri, în Sala Sporturilor din Constanța, și s-a impus în duelul cu ACS Atletico Alexandria, scor 28-23 (13-12). Întărită cu trei jucători de la echipa mare, portarul Dan Vasile și extremele Bogdan Munteanu și Claudiu Subțirică, gruparea de pe litoral s-a desprins abia în repriza secundă, după o primă repriză extrem de echilibrată.

„Până la urmă, reprezentăm HC Dobrogea Sud și trebuie să avem o atitudine pozitivă, să luptăm pentru fiecare minge și sperăm să obținem cât mai multe victorii”, a declarat Bogdan Subțirică. Partida de vineri a însemnat și debutul în postura de antrenor pentru Aleksandar Adzic, fostul jucător al HCM Constanța. „Este o muncă total diferită față de cea de jucător, dar o să ne descurcăm”, a spus tehnicianul constănțenilor. Pentru HC Dobrogea Sud II au marcat: B. Munteanu 8 goluri, Subțirică 7, A. Andrei 7, Răducan 3, Pătru 2, Culea 1.

Sâmbătă a intrat în scenă și HC Farul, care are un obiectiv clar: promovarea în Liga Națională. Constănțenii au avut parte de un start dificil, în fieful uneia dintre contracandidatele la locurile fruntașe, CSU Danubius Galați, dar elevii lui Eden Hairi au trecut cu bine primul examen, câștigând cu 26-22 (14-11). Formația de pe litoral a controlat jocul, fiind în permanență la conducere pe tabela de marcaj, și a confirmat statutul de favorită la locurile fruntașe.

„A fost un meci greu, mai ales că nu am știut până în ultimul moment dacă-i vom putea folosi pe Lekovic și Tudorancea, ambii cu probleme medicale. În schimb, gazdele au transferat pe ultima sută de metri doi jucători de la CSM Ploiești, care au evoluat și în prima ligă. Ne-a ajutat faptul că am început bine și nu a fost nevoie să alergăm după adversar. Am jucat bine în apărare, chiar dacă au fost și greșeli, inerente primului joc oficial al sezonului”, a spus Hairi. Pentru HC Farul au marcat: Lekovic 5 goluri, Stankovic 5, Nițu 5, Savu 4, C. Ion 2, Loghin 2, Militaru 1, Smeu 1, Tudorancea 1.

Celelalte rezultate ale etapei: CSM II București - CSM Botoșani 43-26, Politehnica Iași - Știința Municipal Bacău 30-22, LPS Piatra Neamț - HC Buzău 20-25. CSM Târgoviște și CSU Ploiești au stat.

