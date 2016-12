Degringoladă totală la FC Farul

11:40:54 / 13 August 2016

sef galerie

cand a vrut Hagi sa preia clubul,acest sef de galerie impreuna cu boschetarii aia de galeristi,s-au opus.acum daca era hagi patron altfel era farul,acum Hagi are echipa in liga 1 iar Farul este in liga 4.oare acest Mihailescu doarme linistit noapte?nu are pe constinta prabusirea farului?