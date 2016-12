Doar un sfert dintre elevii constănţeni ştiu ce să facă în caz de incendiu

Situația școlilor care prezintă riscuri pentru cei ce învață în clădirile fără autorizație a fost dezbătută și analizată întreaga săptămână. Câți elevi sunt în siguranță la școală și câți știu cum trebuie să reacționeze pentru a se salva în cazul unor situații neprevăzute, care le pun viața în pericol? Câte simulări de incendiu sau cutremur s-au făcut în ultimul an în școli și ce rezultate au avut? Acestea sunt doar câteva întrebări la care am căutat să aflăm răspunsul de la reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Dobrogea”. Așa cum am promis în materialul ”Elevii constănțeni știu ce să facă în cazul unei calamități?”, din 3 noiembrie, revenim astăzi cu detalii referitoare la numărul simulărilor desfășurate în școli împreună cu reprezentanții ISU.

Astfel, ”potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Cercetării Științifice în 2013, unitățile de învățământ sunt obligate să desfășoare, semestrial, cel puțin două exerciții practice de simulare privind modul de comportare și acțiune în cazul producerii unei situații de urgență“, a anunțat ISU în răspunsul solicitării pe care reporterii ”Telegraf” au înaintat-o către instituția constănțeană. Totuși, reprezentanții inspectoratului au desfășurat, în anul școlar 2014 - 2015, 224 de exerciții de evacuare, din care 106 în ipoteza producerii unui incendiu și 118 în cea a producerii unui cutremur. La aceste exerciții de evacuare au participat 27.877 de elevi, 1.749 de cadre didactice și 606 cadre nedidactice și personal auxiliar. În plus, personalul Inspecției de Prevenire a ISU al județului Constanța a desfășurat exerciții de evacuare la toate unitățile de învățământ controlate, dar și cu ocazia solicitărilor unităților de învățământ pentru realizarea acestor activități. Trebuie să facem precizarea, pentru o corectă informare, că în învățământul preuniversitar constănțean sunt înscriși aproximativ 110.000 de elevi, care învață în aproximativ 500 de unități școlare. Cu siguranță, în contextul incendiului din clubul „Colectiv“, statistica la încheierea acestui an școlar va arăta cu totul altfel în ceea ce privește numărul exercițiilor desfășurate în școli. Potrivit datelor ISU, timpul mediu de evacuare este cuprins între 1 și 2 minute, în funcție de numărul și vârsta persoanelor participante la exercițiu.

CÂTE ȘCOLI DIN ȚARĂ NU AU AUTORIZAȚII ISU Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat joi că, din numărul total al unităților de învățământ din România, 2.318 școli și licee și 130 de sedii de facultăți trebuiau să își obțină autorizația de securitate la incendiu și nu au făcut acest lucru. Potrivit unui comunicat al IGSU, există, de asemenea, 1.756 de clădiri cu destinația de unități școlare în învățământul preuniversitar și 151 de clădiri cu destinația de unități școlare în învățământul universitar care au obținut autorizația de securitate la incendiu.

”Pentru toate celelalte clădiri având destinația de unități școlare care au fost puse în funcțiune anterior introducerii obligației legale de obținere a autorizației de securitate la incendiu, pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a activității, sunt executate anual controale de verificare a apărării împotriva incendiilor, precum și activități de informare preventivă și educare a elevilor și studenților asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situații de urgență”, relevă sursa citată.

Comunicatul arată că, în urma verificărilor efectuate de specialiștii în domeniul preventiv în cursul anului 2014, au fost constatate 20.345 de încălcări ale legislației pe linia apărării împotriva incendiilor, 4.846 dintre acestea fiind remediate în timpul acțiunilor de control. În urma acestora, au fost aplicate 12.269 de sancțiuni contravenționale, din care 582 de amenzi în cuantum de 602.050 lei și 11.687 de avertismente.