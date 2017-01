Dr. Gabriel Custurea rămâne directorul Muzeului de Istorie

14:41:03 / 27 Ianuarie 2015

JALNIC

am vizitiat muzeul zilele trecute si pot spune ca de mult nu am vazut un muzeu mai penibil . cum de nu va este jena sa cereti asemenea pret la biletele de intrare. muzeul este intr-o stare jalnica. expozitia de istorie moderna si contemporana sunt sarace in informatii si exponate. plus ca apar inca reprezentantii socialisti ai urbei. Mai bine ar pune lacat pe usa decat sa se faca de...dar, le convine.iau un salariu confortabil.