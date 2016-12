Duminică se dă startul în Liga a V-a la fotbal

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Constanța a stabilit marţi, prin tragere la sorți, programul ediţiei 2016-2017 din Liga a V-a la fotbal. Numerele pentru Tabela Berger sunt următoarele: 1. Recolta Nicolae Bălcescu, 2. Voința Săcele, 3. Viitorul Cobadin, 4. CS Murfatlar (fosta Perla), 5. Viitorul Târgușor, 6. Sport Prim Oltina, 7. Speranța Nisipari, 8. CS II Agigea, 9. Litoral Corbu, 10. Dacia Mircea Vodă, 11. Atletic 2 Mai, 12. Voința Siminoc, 13. Victoria Cumpăna, 14. AS Carvăn, 15. Castelanii Castelu, 16. Viitorul Pecineaga.

Trei dintre formaţiile cu drept de joc în acest campionat au renunţat la locurile câştigate sportiv şi au ales să evolueze în Liga a VI-a. Este vorba despre Dunărea Ostrov, care a cesionat locul său vecinilor de la AS Carvăn (Liga a VI-a), Gloria Seimeni şi Dunărea Ciobanu, care şi ele au decis să joace în L6. În L5 a rămas Recolta Nicolae Bălcescu, retrogradată în sezonul trecut, iar al 16-lea loc i-a fost repartizat formaţiei Castelanii Castelu! AJF anunţase că noua echipă Suporter Spirit Club Farul Constanța a făcut cesiune de loc și schimbare de denumire cu Castelanii Castelu, echipă care obținuse pe teren dreptul de a evolua în Liga a IV-a. Cei din Castelu au dorit însă o echipă proprie, iar cum nicio altă formaţie din Liga a VI-a nu a dorit să promoveze rapid în Liga a V-a, Castelanii a primit locul rămas neocupat!

Programul primei etape din L5, care va avea loc duminică: Nicolae Bălcescu - Pecineaga; Castelu - Săcele; Carvăn - Cobadin; Cumpăna - Murfatlar; Siminoc - Târgușor; 2 Mai - Oltina; Mircea Vodă - Nisipari; Corbu - CS II Agigea.

Campionatele de seniori organizate de AJF Constanța vor avea următoarele date de start: Liga a IV-a - 20 august; Liga a V-a - 21 august; Liga a VI-a - 28 august. Data-limită pentru înscrierea în Liga a VI-a este 19 august.

