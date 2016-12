Echipa României, în finala feminină a CE de tenis de masă

Reprezentativa feminină de tenis de masă a României, pregătită de constănțeanul Viorel Filimon, s-a calificat în finala competiției pe echipe de la Campionatul European, care are loc în Rusia, la Ekaterinburg, după ce a învins luni, în semifinale, Ucraina, cu scorul de 3-1. Eroina tricolorelor a fost constănțeanca Eliza Samara (locul 21 ITTF), care a adus două puncte importante, revenindu-și spectaculos după prestația mai puțin reușită din faza grupelor. Sportiva legitimată la CS Farul a restabilit egalitatea, învingând-o pe Margarita Pesoţka, cu 3-2 (9-11, 14-12, 13-11, 5-11, 11-9), la capătul unei întâlniri care a durat 45 de minute, după ce Bernadette Szocs (locul 63 ITTF) cedase în partida de debut, scor 0-3 (13-15, 10-12, 6-11), în fața Tatianei Bilenko. „Pentru mine a fost un meci foarte dificil, întrucât am intrat pe teren când echipa era condusă. De aceea, la început am simțit o presiune mare și mi-a fost greu să mă regăsesc. M-am concentrat și am reușit să câștig. Am jucat amândouă bine, am fost la același nivel pe tot parcursul întâlnirii, însă diferența a fost făcută de mici detalii”, a spus Samara după joc.

Al doilea punct pentru România a fost adus tot în urma unui meci-maraton, disputat pe durata a 47 de minute, Daniela Dodean Monteiro, revenită în activitate după o lungă pauză, impunându-se în fața Gannei Gaponova, cu 3-2 (11-6, 11-8, 10-12, 4-11, 11-7). Punctul decisiv a venit de la Eliza Samara, care a zdrobit-o pe Tatiana Bilenko, în doar 26 de minute, cu 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) și a consfințit calificarea tricolorelor în ultimul act al competiției. „Am văzut-o pe Dodean câștigând meciul anterior, iar acest lucru m-a motivat foarte mult. Cred că adversarei i-a fost frică de mine. Ucraina are o echipă puternică și am luptat mult pentru victorie, dar sunt fericită că am ajuns în finală. Este a patra oară când joc pentru titlul european. Am pierdut de fiecare dată până acum, dar sper ca de data aceasta să câștigăm medaliile de aur”, a declarat Samara.

Este pentru a șaptea oară în istorie când România se califică în finala europeană pe echipe, reușind să câștige titlul de trei ori, în 1992, 2002 şi 2005. Tricolorele au pierdut însă ultimele trei oportunități de a cuceri titlul european, în 2010, 2011 şi 2013, iar anul trecut s-au clasat pe un dezamăgitor loc 7. Elevele lui Viorel Filimon speră să spargă ghinionul și să obțină medaliile de aur, chiar dacă vor avea parte de o misiune dificilă, întâlnind în finala programată marți, de la ora 12.00 (în direct la Eurosport), Germania, care a învins, în semifinale, echipa gazdă, Rusia, cu 3-0. La adversare evoluează două chinezoaice naturalizate, Ying Han (locul 11 ITTF) și Xiaon Shan (locul 14 ITTF), alături de Petrissa Solja (locul 36 WTA).

În întrecerea masculină, România, avându-l în componență pe constănțeanul Andrei Filimon, alături de Ovidiu Ionescu și Hunor Szocs, a înregistrat al cincilea eșec, 1-3 cu Spania, și joacă marți, pentru locurile 15-16, cu Ucraina.

Citești și:

http://www.telegrafonline.ro/tricolorele-sau-calificat-in-semifinalele-ce-de-tenis-de-masa