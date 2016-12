Educație sexuală la copii de 3 și 4 ani!?

15:45:29 / 18 Septembrie 2014

Cineva stinge lumina ...

Satul Tepes-Voda este unul absolut contradictoriu . Dupa ce s-au investit aici in cinci ani 174 de miliarde de lei , pentru asfaltarea a noua kilometri de drum comunal , pentru amenajarea unui teren de sport ultra-modern , pentru reabilitarea scoalii , a gradinitei , a caminului cultural - unde elevii aveau activitati scolare diverse , laboratoare moderne , biblioteca , sali de clasa mari , dotate cu mobilier modern , cu materiale didactice s.a., totul s-a abandonat , pentru ca primarul ochios i-a construit invatatoarei cu studii medii , o scoala de 40 de miliarde lei la Silistea . Si pentru ca Silistea nu are de toti , decat 47 de elevi , sunt transportati zilnic , peste 200 de elevi , de la Tepes-Voda , la Silistea , pentru a se umple scoala gagicii primarului ... Si pentru ca nici la gradinita din Silistea , nu sunt decat 13 copii , sunt transportati de la Tepes-Voda si ceilalti copii , pentru a se face trei grupe de cate 20 de prichindei , in total 64 . Educatoarea Raluca , fiind localnica din Tepes -Voda , a refuzat cu obstinatie sa faca naveta la Silistea cu grupa cu tot . Atunci Getuca Crivoi , impreuna cu mafia pesedista locala si cea din ISJ , au hotarat sa-i ia grupa de copii , lasand-o fara obiectul muncii ... Si cum puteau sa motiveze masura rapciugosii de la Silistea si de la ISJ ? Simplu , au declarat-o nebuna pe biata Raluca ... Sanatoasa este in schimb Energeta , care si-a gonit si deposedat de casa barbatul , traind in promiscuitate cu ochelaristul si cu profesorul de religie , carora le tot freaca ridichea , asa cum i-o freaca si cheliosului de la inspectorat , cel cu mintea scurta ... Sanatoasa este aceasta directoare cu studii medii , care de zece ani , a tinut ascunse posturi de educator , de invatator , de profesori de romana , de matematica , de fizica si chimie , de sport etc. Sanatoasa este aceasta figura sinistra a invatamantului rural , care a refuzat sa repartizeze orele de informatica unui profesor, pentru a-l aduce in scoala ca profesor pe marele primar agramat si pe care l-a platit calificat . Sanatoasa este aceasta Getuca , cu ai ei amorezi , care a facut in permanenta campanie electorala in scoala , alaturi de primar , inspector general Chelie si alti politruci din Constanta . In concluzie , pana la proxima luare de pozitie : este sanatos ca o invatatoare cu liceul doar , sa fie atatia ani director , sa comita atatea faradelegi si sa hotarasca destinul unei comunitati scolare , inclusiv a unei educatoare , care are mai multa scoala , cu acte , dar si mai multa experienta educationala ? P.S. Era sa uit de afacerea ,,scheletul'' , de acum ceva ani ... A fost si dosar penal si reclamatie la ISJ Constanta . Energeta a scapat atunci pentru profanarea de morminte si pentru vanzarea scheletului , cu ajutorul unui anume Bododel . Macar pentru profanarea scolii de la Silistea , pentru punerea in pericol a sanatatii comunitatii scolare ( pentru ca anumite persoane s-au imbolnavit de hepatita C ! ) , Getuca ar fi trebuit sa stea la racoare niste ani buni ...