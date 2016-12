Emanuel Gyenes va concura în Raliul Marocului

Motociclistul român Emanuel Gyenes va concura în perioada 1-7 octombrie 2016 în Raliul Marocului, ultima etapă din actualul sezon al Campionatului Mondial de rally-raid (FIM). Pilotul de la echipa Autonet Motorcycle Team revine în Campionatul Mondial după o absență de patru sezoane.

Riderul din Satu Mare concurează în repetiția generală pentru Dakar 2017, Raliul Marocului fiind locul unde elita acestui sport merge să se antreneze și să facă ultimele setări înainte de cel mai dificil rally-raid din lume. Gyenes a mai evoluat în acest raliu în 2009, când l-a și câștigat la clasa +450 cmc, pilotând un KTM 690 Rally Replica. De această dată va rula cu o motocicletă mai ușoară, un KTM 450 Rally Replica, motocicleta pe care a concurat și în Raliul Dakar 2016. Va folosi acest raliu pentru a se obișnui cu noile suspensii WP, care îi vor permite să fie mai rapid comparativ cu specialele pe care a rulat cu suspensiile din configurația de fabrică a motocicletei.

„Aștept specialele din deșert, sper să avem parte de dune. Va fi diferit acum față de 2009 pentru că merg cu o motocicletă mai ușoară, însă importantă este pregătirea pentru Dakar 2017. Cred că cea mai frumoasă zi va fi cea în care avem speciala de 50 km pe malul Atlanticului. Mă bucur că am revenit în Africa, ultima dată am concurat în Sahara în 2010, când am participat la Raliul Tunisiei”, a declarat Emanuel Gyenes.

Raliul Marocului va debuta pe 1 octombrie cu verificările administrative și tehnice, urmând ca pe 2 octombrie să aibă loc o probă super-specială în Agadîr, pe 3 octombrie să se ruleze într-o probă specială pe malul Oceanului Atlantic, iar apoi să se meargă în deșert până pe 7 octombrie. Lungimea totală a probelor speciale este de 1.317 kilometri.

În ediția cu numărul 17 a Raliului Marocului participă și motociclistul Marcel Butuza, care și el revine în Campionatul Mondial de rally-raid, după o absență de patru sezoane, și se află la a doua participare în raliul din Nordul-Vestul Africii.

Chiar dacă a făcut o pauză în rally-raid după Raliul Dakar, încheiat în luna ianuarie, Mani nu a stat departe de motocicletă: în 2016 a izbutit să devină campion al Ungariei atât la enduro, cât și la enduro-cros. Titlurile din campionatele Ungariei se adaugă multiplelor titluri naționale obținute în România la aceleași discipline.

