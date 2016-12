Locul 14 pentru Emanuel Gyenes, cel mai bun pilot român din istoria Dakarului

Ediția 2016 a Raliului Dakar a luat sfârșit sâmbătă, cu cea mai bună performanță din carieră pentru singurul român care s-a aliniat la startul cursei sud-amercane, Emanuel „Mani” Gyenes (KTM). El s-a clasat pe 14 la general, acesta fiind cel mai bun loc ocupat de un reprezentant al României în întreaga istorie a Dakarului! Gyenes a concurat pentru a șasea oară la prestigiosul raliu-raid și s-a clasat mai bine față de anul trecut, când a ocupat locul 21 la general. Din păcate, sătmăreanul nu a reușit să câștige din nou la clasa Marathon, una care limitează serios intervențiile asupra motocicletei, ceea ce face și mai dificilă misiunea concurentului. El a condus mare parte din cursă, dar a fost întrecut în ultimele două etape de portughezul Mario Patrao, clasându-se al doilea, la patru minute și 16 secunde.

„A fost un Dakar dificil, însă mă bucur că nu am avut probleme majore și am reuşit să termin așa cum mi-am propus, în primii 15 la general. Este un rezultat pentru care s-a muncit mult și vreau să le mulțumesc coechipierilor din Autonet Motorcycle Team, care mi-au fost alături în echipa de asistență. Noua motocicletă a jucat un rol foarte important, pentru că în probele din Anzi sigur aș fi pierdut mult timp dacă nu pilotam o motocicletă cu motor pe injecție. Am făcut în acest raliu și cel mai bun rezultat al meu într-o etapă, locul 11, și sunt foarte fericit că am izbutit să ne îndeplinim obiectivele. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit pentru a putea ajunge la Dakar 2016 și tuturor celor care ne-au trimis mesaje de încurajare de-a lungul raliului”, a declarat Gyenes la finalul competiției din Argentina și Bolivia. El a fost al 14-lea în clasamentul general, la 4h18,48 de învingător.

AUSTRALIANUL TOBY PRICE S-A IMPUS ÎN PREMIERĂ ÎN RALIUL DAKAR

Australianul Toby Price a câștigat pentru prima dată în carieră Raliul Dakar, la doar a doua sa participare în competiție. Motociclistul în vârstă de 28 de ani a dominat actuala ediție, câștigând șase etape și încheind cu mare avans în clasamentul general, peste jumătate de oră față de al doilea clasat. Price este primul pilot din Australia care se impune în Dakar și aduce constructorului austriac KTM a 15-a victorie consecutivă în cel mai dificil rally-raid din calendar.

Etapa a 13-a, care a închis ediția a 38-a din Dakar, s-a disputat între localitățile argentiniene Villa Carlos Paz și Rosario, pe o distanță totală de 699 de kilometri, dintre care 180 km de probă specială cronometrată. Etapa a fost câștigată de chilianul Pablo Quintanilla (Husqvarna), urmat de argentinianul Kevin Benavides (Honda) și de portughezul Helder Rodrigues (Yamaha). Price a ocupat locul al patrulea. Gyenes a încheiat proba specială pe locul 16 din 84 de concurenți rămași în competiție. În clasamentul general, Price a fost urmat de slovacul Stefan Svitko (KTM), la 39 de minute şi 41 de secunde, și de Pablo Quintanilla, la 48,48.

Etapa de vineri, a 12-a, desfășurată între localitățile argentiniene San Juan și Villa Carlos Paz (931 km), i-a revenit portughezului Helder Rodrigues, în timp ce Gyenes a terminat pe 11, cea mai bună clasare a sa la ediția din acest an.

FRANCEZUL STEPHANE PETERHANSEL A CÂȘTIGAT RALIUL DAKAR PENTRU A 12-A OARĂ ÎN CARIERĂ

Francezul Stephane Peterhansel a încheiat cu bine speciala etapei a 13-a din Raliul Dakar și astfel a devenit campionul ediției din 2016, acesta fiind al 12-lea său succes în celebrul rally-raid. Pilotul în vârstă de 50 de ani a câștigat de șase ori competiția la clasa moto (1991-1993, 1995, 1997, 1998), iar acum a obținut a șasea victorie la clasa auto, după cele din 2004, 2005, 2007, 2012 și 2013. Peterhansel a pilotat la actuala ediție o mașină Peugeot, constructor care a revenit în Dakar după o absență de 25 de ani și a reluat seria victoriilor de unde o lăsase, echipa franceză impunându-se la ultimele patru ediții la care participase, între 1987 și 1990.

Francezul a profitat în acest sezon de problemele pe care le-au avut coechipierii și în același timp principalii săi rivali la titlu. Sebastien Loeb, care a condus după primele șapte etape, a avut probleme mecanice, iar Carlos Sainz, care a fost lider la general după etapa a noua, a fost nevoit să abandoneze. Astfel, Peterhansel și copilotul său, francezul Jean-Paul Cottret, au devenit lideri după runda a zecea, cu un avans liniștitor față de al doilea clasat, qatariotul Nasser Al-Attiyah, care a încheiat la 34,58. Poziția a treia a fost ocupată de sud-africanul Giniel De Villiers (Toyota), la 1h02,47.

Etapa a 13-a a fost câștigată de finlandezul Mikko Hirvonen, cel care câștigase și vineri la clasa auto. Raliul Dakar 2016 a mai fost câștigat de argentinianul Marcos Patronelli (Yamaha), la clasa quad, și de echipajul alcătuit din olandezul Gerard de Rooy, spaniolul Moises Torrallardona și polonezul Darek Rodewald, pe Iveco, la clasa camioane.

RALIUL DAKAR 2017 VA AVEA LOC TOT ÎN AMERICA DE SUD

Organizatoarea Raliului Dakar, Amaury Sports Organisation (ASO), a confirmat sâmbătă prin directorul său general Etienne Lavigne că ediția 2017 va avea loc tot în America de Sud. „Nu suntem pentru moment în situația de a părăsi continentul sud-american. Avem însă idei și planuri de viitor care să aducă ceva nou filosofiei Raliului Dakar”, a declarat Lavigne. Dacă în 2016 s-a concurat numai în Argentina și Bolivia, ASO poartă discuții pentru cooptarea și altor țări pentru viitoarele ediții, precum Chile, Paraguay, Brazilia, Uruguay, Ecuador și Columbia. Marea ambiție a lui Lavigne este realizarea unui parcurs al Pacificului, care să includă Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Columbia și Argentina.

