Emanuel Gyenes a urcat pe locul 13 în clasamentul general

Motociclistul român Emanuel Gyenes (KTM) a încheiat pe locul 17 în etapa de miercuri a Raliului Dakar 2016, a zecea a cursei, desfășurată între localitățile argentiniene Fiambala și La Rioja, pe distanța de 562 km. Proba specială a măsurat 244 km, fiind scurtată cu circa 30 km din cauza nivelului ridicat al apei unui pârâu. Gyenes a avut o întârziere de 43 de minute şi 46 de secunde faţă de câştigătorul etapei, slovacul Stefan Svitko (KTM).

„Marți și miercuri am avut două zile foarte grele, cu foarte mult nisip. Și acum bate foarte tare vântul și nu se poate sta fără ochelari. La începutul probei de miercuri a și plouat, am mers mai încet, nu am avut un ritm foarte bun, dar după alimentare mi-am găsit ritmul și împreună cu alți patru piloți ne-am tot întrecut în ultimii 50 de km. Ne-am distrat foarte bine. Proba a fost una clasică de Dakar, cu mult nisip în zona Fiambala și temperaturi ridicate, dar și cu multe treceri de rios - albii secate de râu care se umplu doar în sezonul ploios. Furtuna care s-a abătut noaptea trecută asupra zonei a dus la umflarea unui rios și ulterior la scurtarea cu aproape 30 de km a specialei care trebuia să aibă 278 de km. A fost o zi maraton pentru că ieri seară nu am avut asistență tehnică, dar din fericire nu am avut nicio problemă cu motocicleta. Mă bucur că sunt aici, mai sunt trei zile de concurs și sper să ajung la Rosario cu un rezultat cât se poate de bun”, a scris Gyenes pe Facebook.

Svitko, aflat la prima sa victorie de etapă în Dakar 2016, a fost urmat de argentinianul Kevin Benavides (Honda), la două minute şi 54 de secunde, şi de australianul Toby Price (KTM), la cinci minute şi 47 de secunde. În clasamentul general, Gyenes a urcat pe locul 13, cu o întârziere de trei ore, 19 minute şi 51 de secunde faţă de liderul Toby Price. Australianul are un avans de 23,12 față de Svitko și de 34,15 față de portughezul Paulo Goncalves (Honda), cu trei etape înainte de finalul cursei.

La secțiunea auto, etapa i-a revenit pilotului francez Stephane Peterhansel (Peugeot), care i-a devansat cu 5,40 pe compatriotul său Cyril Despres (Peugeot) și cu 12,59 pe rusul Vladimir Vasiliev (Toyota). În clasamentul general, Peterhansel are acum un avans de o oră față de ocupantul locului secund, qatarianul Nasser Al-Attiyah (Mini), câștigătorul de anul trecut, al treilea clasat fiind sud-africanul Giniel De Villiers (Toyota), la o oră și 12 minute.

Stephane Peterhansel, cel mai titrat pilot din istoria Raliului Dakar, poate visa acum la cel de-al 12-lea său titlu în această cursă, în care s-a impus până acum de șase ori la clasa moto și de alte cinci ori la auto. „Au mai rămas de parcurs peste 1.000 km de speciale. Este o situație mai mult decât confortabilă, însă cunosc prea bine această cursă pentru a spune că este câștigată în avans”, a spus francezul poreclit „Vulpea Deșertului” pentru abilitatea sa de navigație prin Sahara, cu trei zile înaintea sosirii de la Rosario.

Misiunea francezului a fost ușurată de faptul că pilotul spaniol Carlos Sainz, dublu campion mondial de raliuri, a fost nevoit să abandoneze, din cauza unei probleme mecanice. Sainz, în vârstă de 53 ani, a suferit o avarie la cutia de viteze a bolidului său, cu 31 km înainte de finalul etapei a 10-a, în urma căreia s-a distanțat la aproape șase ore de liderul clasamentului, Stephane Petheransel, colegul său de la Peugeot. Pilotul iberic a avut nevoie de un camion de asistență pentru a ajunge la bivuac, unde echipa sa tehnică a constatat că defecțiunea este prea mare pentru a mai putea continua cursa.

Etapa a 11-a, cea de joi, va avea loc între La Rioja și San Juan, pe distanța de 712 km, cu o probă specială de 431 km.

