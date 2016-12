Eșec usturător pentru CSU Neptun

După ce a obținut primul succes din acest campionat, 29-27 cu Știința Bacău, în etapa trecută, formația CSU Neptun Constanța nu a repetat jocul bun și sâmbătă, fiind învinsă fără drept de apel în deplasarea de la Galați. În confruntarea cu ocupanta locului secund, Danubius Galați, din etapa 7-a a Diviziei A la handbal feminin, echipa constănțeană a cedat cu scorul de 16-39. Constănțencele au făcut o primă repriză extrem de slabă, iar gazdele au intrat la cabine cu un avantaj confortabil, 18-5. „A fost un joc execrabil. Nu doar în prima repriză, ci tot meciul a fost sub orice critică. Sunt jucătoare tinere și nepregătite, iar nivelul este foarte scăzut. Nici măcar nu au făcut pregătirea de vară și nu au nici măcar partea de bază. Ce scheme să faci când nu pot prinde și pasa mingea? Abia acum am început să le cunosc și știu că este mult de muncă”, a spus antrenorul principal al CSU Neptun, Cristian Bărbulescu. Pentru gruparea de pe litoral au marcat: Filip 6 goluri, Birton 3g, Ciuică 2g, C. Iordache 2g, A. Iordache 1g, Ciucanu 1g și Bari 1g.

