Eurovision: Mihai Trăistariu, Florena, Ovidiu Anton, Dream Walkers, în finala națională

Mihai Trăistariu, Florena, Ovidiu Anton, Dream Walkers, Doru Todoruţ feat. Irina Baianţ și Vanotek feat. The Code & Georgian se vor lupta în finala selecţiei naţionale a Eurovision 2016, care se va desfășura duminică seară, la Sala Sporturilor din Baia Mare.

Mihai Trăistariu, Florena, Ovidiu Anton, Dream Walkers, Doru Todoruţ feat. Irina Baianţ și Vanotek feat. The Code & Georgian s-au calificat în finala selecției naționale a Eurovision 2016 în urma semifinalei, care a avut loc, vineri seară, la Sala Sporturilor din Baia Mare, fiind transmisă în direct de TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+. Anul acesta, modul în care va fi ales reprezentantul României la Eurovision este unul diferit faţă de ediţiile precedente. Selecţia naţională se realizează prin două show-uri, transmise în direct de TVR: semifinala, vineri seară, şi finala, duminică seară.

În semifinală au intrat 12 piese, dintre care şase au fost selectate pentru a se lupta în finală: patru au fost alese de juriul de specialitate, iar două de către public, prin televot. În finala selecţiei naţionale, care se va desfășura duminică seară, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pe scena de la Stockholm, dintre cele şase piese rămase în concurs, prin televot.

Ordinea intrării în concurs în semifinala națională a Eurovision a fost următoarea: Doru Todoruţ feat. Irina Baianţ - "The Voice", Andra Olteanu - "Nai Nai", Dream Walkers - "Let It Shine", Irina Popa - "Lasă-mă, eu te las", Jukebox - "Come On Everybody", Mihai Băjinaru - "Never Too Late", Vanotek feat. The Code & Georgian - "I’m Coming Home", Mihai Trăistariu - "Paradisio", Florena - "Behind The Shadows", Gaşca de Acasă - "Tu eşti povestea", Ovidiu Anton - "Moment of Silence", Xandra - "Superhuman".