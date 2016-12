Facturi mai mici la încălzire pentru toți constănțenii

09:49:00 / 04 Septembrie 2015

H4 sau H5?

Poate ne explica si noua cineva daca este normal ca sediul asociatiei sa figureze intr-o locatie iar administratorul sa desfasoare activitati in uscatorul de langa apartamentul dumnealui...ce sa insemne asta: aroganta, lipsa de respect fata de proprietari, comoditate(sa nu spunem lene), monopol pe uscatorul care in mod normal ar trebui sa fie accesibil tuturor locatarilor de pe scara dar este folosit in mod abuziv doar de dna administrator si inca o vecina, ca si cum ar fi parte din apartamentele lor?