FC Farul a amânat reunirea lotului pentru miercuri

Chiar dacă a mai rămas mai puţin de o lună până la startul noului sezon al Ligii a 2-a, FC Farul nu a început încă pregătirile, din cauza incertitudinii în privinţa finanţării clubului, dar şi a problemelor legale din procesul de intrare în faliment a grupării de pe litoral. Programată iniţial pentru luni, reunirea lotului a fost mutată miercuri, dar nu se ştie exact ce jucători se vor prezenta sub comanda antrenorilor Ion Barbu şi Gică Mina. “Este foarte importantă poziţia finanţatorilor cu privire la obiectivul pentru următorul sezon. Nu sunt nişte negocieri propriu-zise între Giani Nedelcu şi Adrian Zamfir. Ultimul şi-a exprimat dorinţa de a veni la FC Farul, dorinţă pe care mi-a reconfirmat-o în ultima discuţie pe care am avut-o, desfăşurată vineri seara. Ţinând cont că Liga a 2-a trece la o nouă organizare, cred că ar fi momentul unei construcţii de viitor, mai ales că suntem obligaţi să avem în lot cel puţin cinci jucători sub 21 de ani. Trebuie să ne gândim şi la rentabilizarea investiţiilor şi ne vom baza cel mai probabil pe un lot tânăr. Ca să te poţi gândi la obiective precum promovarea, trebuie să ai totul pus la punct, iar la noi nu este cazul. De aceea, am şi amânat reunirea lotului, pentru a vedea ce obiectiv ne fixăm. Mai este puţin până la startul campionatului, dar, dacă ai bugetul asigurat, poţi face un lot competitiv în doar o săptămână. Suntem în discuţii cu mai mulţi jucători tineri, care să vină alături de cei din pepiniera proprie, dar încă nu ştim exact cine va fi prezent miercuri, la primul antrenament”, a spus preşedintele grupării de pe litoral, Auraş Braşoveanu.

Conducerea clubului constănţean a confirmat însă că echipa va fi înscrisă în Liga a 2-a, termenul-limită fiind 15 iulie. “Cu siguranţă, echipa va fi înscrisă în noul sezon al ligii secunde. În ceea ce priveşte viitorul clubului legat de o eventuală intrare în faliment, totul se va decide pe 3 octombrie, când este fixat următorul termen. Depinde de puterea pentru a merge mai departe atât în privinţa investiţiei în echipă, cât şi în achitarea plăţilor reeşalonate. În funcţie de anumite discuţii, voi lua şi eu o decizie în privinţa continuării ca preşedinte la FC Farul”, a adăugat Braşoveanu.

