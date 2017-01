FC Farul caută soluții pentru echipa de start

Candidată la promovarea în prima ligă, FC Farul nu a avut parte de o pauză de iarnă fructuoasă, constănțenii având probleme atât în privința pregătirii, cât și a lotului. Astfel, formația pregătită de Constantin Gache nu a efectuat obișnuitul cantonament, a disputat un singur amical, 1-2 cu Metalosport Galați, chiar dacă mai sunt doar două săptămâni până la reluarea campionatului, și a pierdut jucători importanți. „Pentru cantonament este deja târziu, dar am fi avut nevoie de un stagiu de pregătire. Dacă am fi știut că nu plecăm nicăieri, l-am fi făcut la propria bază sportivă. Nu cred că ne va afecta prea mult, pentru că am făcut antrenamente, iar majoritatea jucătorilor sunt experimentați și știu să-și dozeze efortul. Poate cei mai tineri să aibă probleme, dar trebuie să ne descurcăm și așa. Mai rău stăm în privința amicalelor, pentru că primul s-a jucat la Galați, dar tot pe teren sintetic. A fost bine, pentru că mi-am făcut o idee despre echipă, chiar dacă am avut prea mulți jucători în probe, iar unii nu aveau ce căuta aici. Mai sunt două partide de verificare până la primul meci oficial, în care sper să mai reglăm niște lucruri”, a spus antrenorul formației de pe litoral.

PROBLEME CU JUCĂTORII TINERI

Marea problemă o reprezintă găsirea jucătorilor sub 19 ani pe care FC Farul trebuie să îi aibă în echipa de start, conform regulamentului. „Mai este loc pentru întărirea lotului, chiar dacă este foarte târziu. În primul rând, avem problema jucătorilor sub 19 ani, pentru că, în funcție de posturile pe care joacă ei, vom construi echipa. Așteptăm să vină un portar, avem câțiva tineri din propria pepinieră, dar timpul pentru a-i integra este destul de scurt. Am pierdut jucători importanți, dar am și adus”, a explicat Gache.

Aflată pe locul 5 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a 2-a, FC Farul are drept prim obiectiv calificarea în play-off. „Înainte de toate, trebuie să ne asigurăm prezența în play-off, apoi vom vedea ce va fi. Celelalte echipe par să se fi întărit, dar abia când vor începe meciurile oficiale ne vom da seama. Dunărea Călărași a schimbat antrenorul, dar și-a păstrat aproape tot lotul, iar la Rapid marea problemă o reprezintă salvarea de la faliment. Academica Clinceni a luat câțiva jucători cu carte de vizită, în timp ce Dacia Unirea Brăila tace și face”, a adăugat tehnicianul constănțean.

Citește și:

FC Farul, învinsă în primul amical al iernii

FC Farul, fără cantonament și cu lotul incomplet

FC Farul nu a jucat niciun amical în acest an

FC Farul a câștigat amicalul cu juniorii U19