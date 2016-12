FC Farul a câștigat amicalul cu juniorii U19

FC Farul Constanța a disputat sâmbătă, pe terenul sintetic al bazei sportive din str. Primăverii, un joc-școală împotriva echipei de juniori sub 19 ani din cadrul clubului. Formația pregătită de Constantin Gache s-a impus cu scorul de 4-2, prin golurile marcate de Vezan, C. Neagu (de două ori) și Pătulea, în timp ce pentru juniori au înscris A. Cristea şi Băjan - autogol. FC Farul a început partida în următoarea formulă: Dinu - Harle, Fl. Pătraşcu, D. Bratu, Dinică - Băjan, Ad. Ionescu, Vezan, Tigoianu - C. Neagu, Pătulea. După pauză au mai jucat Murgoci, Mihalcea, Ţăranu, Pungă, Suciu şi A. Matei. Săptămâna viitoare, formația de pe litoral ar putea susține prima partidă amicală din acest an, împotriva formației clasate pe locul 5 în clasamentul Seriei I din Liga a III-a, Metalosport Galați.

Cei trei jucători veniți în această iarnă de la Delta Tulcea Dobrogea Tulcea, fundașul Florin Popa, mijlocașul Ovidiu Vezan și atacantul Marius Tigoianu nu au semnat încă vreun contract cu FC Farul, în timp ce un al patrulea fostbalist de la gruparea tulceană, fundașul Iulian Carabela, are o situație contractuală neclară și ar putea ratat transferul la formația constănțeană. În schimb, sub conducerea lui Constantin Gache se pregătește George Pungă, un mijlocaș stânga în vârstă de 21 de ani, care a evoluat ultima oară la SC Bacău, dar a mai trecut pe la CF Brăila și Oțelul Galați.

