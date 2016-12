FC Farul încearcă să-și completeze lotul

Cu o lună înaintea debutului oficial din acest an, FC Farul Constanța încă se află în căutări în privința lotului de jucători, existând câteva posturi care nu sunt acoperite. Astfel, după plecarea lui Daniel Barna la Dunărea Călărași, gruparea de pe litoral a rămas fără fundaș stânga, iar oficialii constănțeni au două soluții pentru a rezolva problema. Astfel, sub conducerea antrenorului Constantin Gache se pregătește Lucian Murgoci, fostul jucător de la Oțelul Galați, în vârstă de 24 de ani, și se fac eforturi pentru aducerea lui Iulian Carabela, în vârstă de 19 de ani, de la Delta Tulcea. „Situația contractuală a lui Carabela este neclară. Noi avem acordul celor de la Delta Tulcea, jucătorul s-a pregătit câteva zile la Constanța, dar a apărut un impresar care susține că are semnătura lui Carabela pentru altă echipă. Vom vedea care este situația și, dacă va fi cazul, vom face demersuri la federație ca să-l putem transfera”, a spus președintele Farului, Auraș Brașoveanu. În privința portarului, constănțenii sunt la un pas de a-l readuce pe Alexandru Gudea, care a părăsit echipa după incidentul din ultima etapă de anul trecut, când a fost lovit de un așa-zis suporter pătruns pe teren. „Avem acordul celor de la Concordia Chiajna, jucătorul a înțeles că este mai bine pentru el să vină la FC Farul, iar galeria a promis că va face demersuri pentru ca Gudea să se întoarcă la Constanța. În plus, mai așteptăm un portar, Adrian Mihalcea, în vârstă de 19 ani, de la Academica Clinceni”, a explicat Brașoveanu. La finalul acestei săptămâni este așteptat la Constanța și George Pungă, un mijlocaș în vârstă de 21 de ani, de la CF Brăila. În schimb, s-a renunțat la doi atacanți veniți în probe, Răzvan Gorovei și Alexandru Marin. Sâmbătă, elevii lui Constantin Gache vor susține un meci-școală în compania echipei de juniori a clubului.

În privința stagiului de pregătire centralizată nu s-a luat încă o decizie, pe lângă varianta unui cantonament montan existând și soluția participării la un turneu internațional în Bulgaria, la Balcic. „Am primit o invitație pentru prezența un turneu în Bulgaria, în perioada 6-16 februarie. Ar urma să participe încă șapte echipe, dar așteptăm să vedem de ce nivel. Meciurile sunt programate la Balcic și Albena, unde sunt condiții foarte bune și vin echipe bune din Macedonia, Ucraina și Rusia. Mai degrabă luăm în calcul varianta unui cantonament la munte. Dacă nu vom pleca, vom juca un amical cu Metalosport Galați, formație din liga a treia, care a înregimentat în această iarnă doi jucători de la noi, Silviu Ilie și Georgian Butoi. Dacă vremea va fi bună, meciul se va disputa la Constanța, în caz contrar urmând să mergem la Galați, unde există două terenuri sintetice foarte bune”, a mai spus Brașoveanu.

