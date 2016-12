FC Farul s-a impus la scor în disputa cu ACS Performer

După doar o săptămână de pregătire, FC Farul a susținut sâmbătă, pe terenul sintetic al bazei sportive din str. Primăverii, o partidă de verificare împotriva echipei de juniori sub 17 ani de la ACS Performer. Antrenorul Constantin Gache a avut astfel ocazia de a vedea jucătorii tineri și juniorii aduși în probe, chiar dacă întâlnirea s-a disputat în condiții neprielnice pentru fotbal, pe un ger cumplit. După pauză, la „alb-albaștri“ au intrat și câțiva fotbaliști experimentați, iar FC Farul s-a impus la scor, 8-1, prin golurile marcate de Al. Marin 2, C. Neagu 2, Harle, Corcoveanu, Fl. Popa și un autogol al adversarilor. Golul de onoare pentru ACS Performer, echipă antrenată de Viorel Farcaş şi Laurenţiu Gheorghe, a fost reușit de Apostolache. Gazdele au început partida în următoarea formulă: I. Dinu - Suciu, Al. Dumitru, Țăranu, Harle - Ceaclearu, Cristea, D. Matei, Duţă - Gorovei, Al. Marin. După pauză au mai intrat: Fl. Popa, Vezan, Băjan, Vieru, Corcoveanu și C. Neagu.

Ziua de luni va fi una importantă pentru FC Farul, urmând să se parafeze transferurile lui Florin Popa, Marius Tigoianu, Ovidiu Vezan, Răzvan Gorovei, Cosmin Neagu și Alexandru Marin, dar și să se primească un răspuns de la FC Steaua în privința împrumutului jucătorilor Alexandru Tîrnovan, Rareș Enceanu și Alexandru Tudorie. În plus, oficialii clubului constănțean încearcă să perfecteze un cantonament la munte pentru perioada următoare.

