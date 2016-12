Primul antrenament al anului pentru FC Farul

După ce a făcut luni o reunire a lotului în efectiv redus, FC Farul Constanța a susținut marți un prim antrenament, la care au participat 19 jucători. Printre aceștia s-au numărat cele trei achiziții importante ale iernii, Florin Popa, Ovidiu Vezan și Marius Tigoianu, care s-au pregătit sub comanda antrenorului Constantin Gache. „Sunt în discuții cu Farul, nu ne-am înțeles încă, dar sper ca în câteva zile să semnăm contractul. Am venit la Constanța să muncesc și să ajut la atingerea obiectivului, promovarea în prima ligă. Dacă rămâne lotul din prima parte a campionatului, cu trei-patru achiziții vom face treabă bună”, a spus Vezan. „Am ajuns la un acord verbal, iar în zilele următoare vom semna un contract până în vară, cu drept de prelungire, în cazul promovării. Știu foarte bine Seria I, cred că avem cel mai valoros lot și depinde doar de noi. Pentru mine este o nouă provocare. Farul a încheiat pe locul 5 prima parte a campionatului, dar așa s-a întâmplat și la Săgeata Năvodari și am reușit să promovăm”, a declarat Popa.

În schimb, de la antrenament au lipsit nume importante din lot. Sorin Chițu, Adrian Pătulea și Adrian Ionescu au anunțat că nu pot ajunge la Constanța pentru că drumurile sunt blocate din cauza zăpezii, Vasilică Cristocea este răcit, iar Tibi Bălan a absentat nemotivat. „Chițu, Pătulea și Ionescu m-au anunțat că vin, dar Bălan nu ne-a mai dat niciun semn. În privința jucătorilor tineri de la FC Steaua pe care dorim să-i împrumutăm, așteptăm un răspuns pentru a vedea și în ce condiții este posibil acest lucru”, a spus președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu.

