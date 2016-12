FC Farul schimbă echipa pentru promovare

După o primă parte a campionatului încheiată pe locul 5 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a și marcată de inconstanță, FC Farul Constanța schimbă în mod considerabil lotul de jucători. Astfel, antrenorul Constantin Gache are la dispoziție o lună și jumătate pentru a construi o nouă echipă, iar conducerea clubului este aproape de a face câteva achiziții care să-l ajute. Cele mai mari probleme sunt în privința portarului, unde tehnicianul grupării de pe litoral îl are la dispoziție doar pe Iulian Dinu, un puști care nu a împlinit încă 18 ani. Titularul din finalul anului trecut, Alexandru Gudea, în vârstă de 18 ani, a decis să revină la Concordia Chiajna, de unde fusese împrumutat, după incidentul din ultima etapă, când a fost lovit pe teren de un așa-zis suporter al echipei. Cel mai experimentat goalkeeper din lot, Bogdan Olaru, deranjat de postura de rezervă, a plecat la Dacia Unirea Brăila. „Încercăm să-l convingem pe Gudea să se întoarcă la Constanța, Concordia este de acord, dar tatăl său se teme să nu i se întâmple ceva în afara terenului, pentru că a primit amenințări în acest sens. Căutăm și alte soluții, tot la același nivel de vârstă”, a explicat președintele Farului, Auraș Brașoveanu.

S-AU PĂSTRAT GOLGHETERII

În privința apărării, constănțenii s-au „betonat” pe centru, unde, pe lângă Florin Pătrașcu și Doru Bratu, a apărut și Florin Popa. În aceste condiții, s-a renunțat pentru moment la serviciile lui Marius Rusu. „Ar fi a patra opțiune și am decis să nu-l mai chemăm”, a spus Brașoveanu. În schimb, titularul de pe banda stângă, Daniel Barna, este în negocieri cu Dunărea Călărași, iar oficialii constănțeni au hotărât să renunțe la Silviu Ilie, care nu a dat randamentul așteptat. La mijloc, marea pierdere o reprezintă Mihai Nicorec, care a plecat în Ungaria, dar și juniorul Mihai Ion. „Nicorec și-a luat cetățenia ungară și își caută echipă aproape de casă, iar pe Mihai Ion am vrut să-l transferăm definitiv, dar clubul de care aparține, unul din Liga a IV-a buzoiană, are pretenții exagerate. De la Tibi Bălan nu am mai primit niciun fel de veste”, a declarat Brșoveanu. În schimb, au venit doi fotbaliști care au evoluat în prima ligă, Ovidiu Vezan și Marius Tigoianu, alături de Cosmin Neagu, un mijlocaș care a evoluat în tur la SC Bacău. În ofensivă, FC Farul pare să fi reușit cea mai importantă lovitură, păstrarea celor doi golgheteri, Sorin Chițu și Adrian Pătulea, care vor fi ajutați de fostul atacant de la Gloria Buzău, Alexandru Marin, și de Răzvan Gorovei, fost jucător la Săgeata Năvodari. Au dispărut însă Georgian Butoi și Alexandru Grigoraș, care au jucat foarte puțin în prima parte a campionatului.

CANTONAMENT LA MUNTE

Lotul se va contura spre finalul acestei săptămâni, când se vor parafa și contractele cu jucătorii aduși în această iarnă. „Am terminat negocierile cu Vezan, Popa, Tigoianu și Neagu, care sper că vor semna joi, și continuăm discuțiile cu Gorovei și Marin. Mai avem în pregătire și câțiva juniori, unul dintre ei reușind chiar să impresioneze. La finalul acestei săptămâni așteptăm și un răspuns de la Steaua în privința împrumutului unor jucători”, a anunțat Brașoveanu. Constănțenii iau în calcul și plecarea într-un stagiu de pregătire montan, cel mai probabil la începutul lunii februarie, ținând cont că primul meci oficial al anului este programat pe 27 februarie, când FC Farul va juca în fieful Daciei Unirea Brăila, în etapa a 19-a a Ligii a II-a.

